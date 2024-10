Révolution streaming chez LG : Le succès fleurissant de LG 1 en Europe

Après une expansion réussie au Royaume-Uni et en Allemagne, LG Electronics (LG) étend sa présence dans l’industrie de la télévision en streaming avec le lancement de LG 1 en France, en Italie et en Espagne. LG 1, une chaîne gratuite financée par la publicité, est désormais facilement accessible aux propriétaires de Smart TV, offrant ainsi une large sélection de contenus variés et captivants.

Partenariats de contenus et exclusivités

La marque ne propose rien de moins que le meilleur pour ses clients. Grâce à des partenariats de contenu avec Lionsgate, Filmrise, NBCUniversal et Fremantle, elle offre une sélection de contenus premium. Ils pourront ainsi visionner la série en avant-première, Law & Order Toronto: Criminal Intent, en exclusivité sur TV 1 en France.

L’entreprise lance également un service innovant, LG 1+1, qui permet aux téléspectateurs de regarder leurs programmes jusqu’à une heure après leur diffusion initiale. Un ajout certainement apprécié des téléspectateurs qui ne veulent pas manquer une minute de leurs émissions préférées.

Les succès de LG 1

LG 1 a rapidement grimpé dans les classements des chaînes depuis son lancement, attestant de sa popularité croissante. Des titres en avant-première tels que Paul T. Goldman et Wong & Winchester sont diffusés en exclusivité, ainsi que les séries à succès Nashville, Boss et d’autres encore.

Ce lancement s’inscrit dans une stratégie de croissance de la Channels en France, qui offre aux détenteurs de TV LG près de 200 chaînes thématiques gratuites à consommer en direct ou à la demande. Cette initiative vise à enrichir l’expérience utilisateur, en leur fournissant une diversité de contenus allant des films aux séries, ainsi qu’à des programmes d’actualités et de divertissement.

C’est certainement une période passionnante pour les détenteurs de Smart TV et les amateurs de contenu en streaming. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour de cette marque innovante. Et si vous n’avez pas encore découvert LG 1, qu’attendez-vous ? Faites-nous part de vos commentaires et expériences avec cette nouvelle offre.