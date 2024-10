UltiMaker transforme l’éducation avec le Sketch Sprint innovant

L’impression 3D en classe se modernise grâce à l’arrivée du MakerBot Sketch Sprint. Cette solution d’UltiMaker vise à révolutionner l’apprentissage en offrant une vitesse et une sécurité accrues, soutenues par un ensemble de ressources pédagogiques complètes. Découvrons comment cette technologie transforme l’éducation.

Introduction du MakerBot Sketch Sprint

Le MakerBot Sketch Sprint d’UltiMaker propose une nouvelle approche de l’impression 3D éducative. En effet, la machine offre une vitesse d’impression jusqu’à cinq fois plus rapide que les imprimantes classiques. Cette efficacité permet ainsi aux enseignants de maximiser le temps en classe tout en maintenant une excellente qualité d’impression. De plus, avec une conception astucieuse et un processus d’impression des plus efficaces, il devient possible d’intégrer l’impression 3D dans divers cadres pédagogiques.

Avancées technologiques pour l’éducation

Conçu pour faciliter l’apprentissage, le Sketch Sprint s’intègre dans la Digital Factory d’UltiMaker. Cette plateforme permet de gérer et de connecter plusieurs imprimantes, offrant un flux de travail simplifié. Les enseignants bénéficient de fonctionnalités avancées grâce à Cura Cloud, qui optimise les paramètres d’impression. Cela garantit une adaptation parfaite à cette nouvelle technologie, tant pour les enseignants que pour les étudiants.

Sécurité renforcée et certifications

La sécurité est au cœur de la conception du Sketch Sprint. En effet, l’imprimante a obtenu des certifications rigoureuses, assurant ainsi un usage en classe sans danger. Grâce à un système de filtration HEPA + carbone et un accès sécurisé par code PIN, elle protège efficacement contre les émissions et les accès non autorisés. De plus, le choix de filaments adaptés assure un environnement sain.

Ressources éducatives et soutien aux enseignants

UltiMaker propose un éventail de ressources pédagogiques pour accompagner les enseignants. Plus de 600 plans de leçons, des tutoriels et des webinaires sont à disposition. Cela renforce le partenariat entre UltiMaker et les éducateurs pour un apprentissage enrichi et interactif.

En conclusion, le MakerBot Sketch Sprint d’UltiMaker apporte une avancée significative dans le domaine de l’éducation. Grâce à sa vitesse, sa sécurité et ses ressources éducatives, cette nouvelle imprimante 3D devient un atout essentiel pour les classes. Les enseignants et les étudiants profiteront pleinement de cette technologie innovante. Il semblerait que l’avenir de l’apprentissage soit désormais lié à l’impression 3D.

