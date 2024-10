Disney Plus et Hulu bloquent désormais les inscriptions via App Store

Depuis peu, les utilisateurs d’iPhone ne peuvent plus s’abonner à Disney Plus et Hulu directement via l’App Store. Les deux services de streaming ont mis à jour leurs conditions pour limiter l’inscription sur leurs applications iOS. Cette décision vise à contourner les commissions qu’Apple prélève sur chaque nouvel abonnement.

Les nouveaux abonnements sont désormais limités à des sites web externes

Si vous n’êtes pas encore abonné à Disney Plus ou Hulu et que vous souhaitez vous inscrire, vous ne pourrez pas le faire directement sur votre appareil Apple. Lorsque vous entrez vos informations de connexion dans l’application, un message apparaît :

Malheureusement, cette application ne prend pas en charge l’inscription dans l’application. Terminez la configuration de votre compte sur le site Web. Créez et gérez votre compte sur disneyplus.com/next.

Le même processus s’applique à l’application de Hulu. Elle vous redirige aussi vers son site si vous tentez de vous connecter sans avoir un abonnement actif.

Une stratégie pour éviter les frais qu’Apple prélève sur l’App Store

Ce changement semble viser à empêcher Apple de prélever une commission de 15 à 30 % sur les nouveaux abonnements. Actuellement, Apple prélève généralement une part des revenus générés par les abonnements dans les applications de son store. Disney et Hulu souhaitent probablement garder l’intégralité des revenus d’abonnement. Les abonnés actuels qui se sont inscrits via Apple continueront cependant à être facturés par Apple. Cela signifie que si vous êtes déjà abonné, vous ne verrez pas de changement dans votre facturation.

D’autres géants du streaming font front contre les pratiques d’Apple sur App Store

Disney n’est pas la première entreprise à faire ce choix. Netflix a cessé d’accepter de nouveaux abonnements via son application iOS en 2018. Le service a également arrêté la facturation par Apple pour ses abonnés traditionnels cette année.

Idem pour Spotify qui a pris une décision similaire, en interdisant les inscriptions via son application iOS. Ces entreprises tentent toutes de maximiser leurs revenus en contournant les frais d’Apple.