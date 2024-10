Apple propose la version macOS Sequoia 15.1 RC avant son lancement officiel

Apple a récemment publié la version RC (Release Candidate) de macOS Sequoia 15.1 pour les développeurs et les utilisateurs de la bêta publique. Cette version promet des améliorations majeures. Ce sera la dernière avant le lancement officiel prévu la semaine prochaine. Vous y trouverez de nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence et une mise à jour de la fonction iPhone Mirroring.

Nouveaux outils Apple Intelligence : améliorer la gestion des notifications et l’IA système

Avec macOS Sequoia 15.1, Apple introduit pour la première fois sa vague de fonctionnalités basées sur Apple Intelligence. Parmi les nouveautés, vous trouverez des résumés de notifications intelligents. Ils permettront de regrouper et de prioriser les alertes pour éviter d’être submergé.

De plus, des outils d’écriture IA intègreront désormais tout le système. Cela facilitera la rédaction de textes sur n’importe quelle application. Siri, l’assistant vocal, recevra également des améliorations, notamment avec des capacités renforcées pour gérer des commandes plus complexes.

Amélioration des applications Photos et Mail : suppression d’objets et résumés prioritaires

Une autre amélioration clé dans macOS 15.1 est la fonctionnalité permettant de supprimer des objets dans l’application Photos. Vous pourrez ainsi effacer des éléments indésirables dans vos images directement depuis l’appareil. De plus, la gestion des emails et des messages est également revue avec l’introduction de résumés de courrier et de messages prioritaires. Cela permettra de trier plus efficacement les informations importantes et de réduire le temps passé à gérer votre boîte de réception.

Fonction iPhone Mirroring améliorée : transfert rapide de fichiers par glisser-déposer

La mise à jour de macOS Sequoia 15.1 apporte aussi une amélioration de la fonction iPhone Mirroring. Introduite en septembre, cette fonctionnalité permet désormais de glisser-déposer des photos et des fichiers entre un Mac et un iPhone connecté. Ce transfert direct entre appareils simplifie le processus de déplacement de fichiers. Les échanges deviennent ainsi encore plus fluides. Pour beaucoup d’utilisateurs, ce sera la méthode la plus pratique pour transférer rapidement du contenu.

macOS Sequoia 15.1 RC : une version stable avant le lancement officiel

La version RC de macOS Sequoia 15.1 est la version que l’on attend de voir publiée la semaine prochaine. Il s’agit d’une étape finale dans le processus de développement, ce qui signifie que peu ou pas de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées d’ici le lancement officiel. Le but principal de cette version est de garantir une expérience utilisateur sans bug majeur. Cependant, si des problèmes critiques sont identifiés, Apple pourrait proposer une version RC révisée avant la sortie publique.