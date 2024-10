Révolution Audio : Le luxe et l’innovation avec les nouvelles enceintes Focal Diva Utopia

Si vous pensiez que le monde de l’audio haut de gamme n’avait plus de place pour l’innovation, détrompez-vous. Il est grand temps de faire connaissance avec les nouvelles enceintes Focal Diva Utopia. Le constructeur stéphanois Focal vient de dévoiler sa dernière création, combinant un design sophistiqué et une technologie de pointe.

Présentation de la Focal Diva Utopia

Le marché de la musique évolue, et il en va de même pour celui des enceintes. Alors que les systèmes Hi‑Fi classiques sont délaissés par les jeunes générations au profit de solutions technologiques plus modernes, Focal propose une alternative pour les audiophiles désireux de combiner design et intégration de la technologie. La Focal Diva Utopia est la toute première enceinte active grand public proposée par l’entreprise. Mais ce qui frappe d’emblée, c’est son design. Fini l’esthétique lourde et encombrante des systèmes audio traditionnels, place à une véritable œuvre d’art moderne.

Technologie de pointe

Mais la Focal Diva Utopia n’est pas qu’une jolie enceinte. Sous sa coque élégante, elle abrite en effet une technologie de pointe. Parmi celles-ci, citons le module UWB (Ultra Wide Band) qui assure une communication sans‑fil optimale entre les deux enceintes. De plus, Focal et Naim (propriétés de la firme Vervent Audio Group), réputés pour leurs solutions d’électronique et de streaming, ont collaboré pour en faire un véritable concentré de technologies. De l’amplification des haut-parleurs à la certification Hi‑Res Audio, passez au prochain niveau de votre expérience musicale.

Fonctionnalités

En plus de ses performances audio impressionnantes, les enceintes Focal Diva Utopia disposent également d’une myriade de fonctionnalités pour une utilisation optimale. Parmi celles-ci, on retrouve le multiroom Naim qui permet de gérer jusqu’à 32 lecteurs réseau Focal & Naim, ainsi que la compatibilité avec plusieurs services de streaming comme Spotify Connect et Tidal Connect. D’autres fonctionnalités incluent AirPlay 2, Google Cast, Bluetooth 5.3 APT‑X Adaptive, et bien d’autres encore.

Disponible immédiatement, les enceintes Focal Diva Utopia sont proposées au prix indicatif de 35 000 € la paire. Une création de prestige qui ne manquera pas de séduire les amateurs d’audio haut de gamme.

Et vous, que pensez-vous de ces nouvelles enceintes Focal Diva Utopia? N’hésitez pas à nous faire part de vos impressions et à partager cet article!