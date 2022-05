Marshall annonce deux nouvelles petites enceintes Bluetooth, la Emberton II et la Willen

Avec l’été qui approche, Marshall souhaite conquérir les consommateurs avec des enceintes Bluetooth. Avec la Emberton II et la Willen, la firme britannique vient en effet proposer des produits compacts transportables facilement.

Des enceintes parfaites pour les baroudeurs

Zound Industries, entreprise développant les casques et enceintes pour le compte de Marshall, est venu présenter deux nouveaux produits compacts en début de semaine : la Marshall Emberton II et la Marshall Willen.

Pour commencer, la deuxième version de la Marshall Emberton profite d’un petit format de 68 x 160 x 76 mm pour un poids de 700 grammes. Équipée de deux transducteurs de 2 pouces de diamètre, elle propose une réponse en fréquence allant de 60 à 20 000 Hz. Le Bluetooth 5.1 est de la partie pour connecter vos appareils et envoyer du son. Faite pour aller de partout, l’enceinte profite de la norme d’étanchéité IP67, lui permettant ainsi de résister à une immersion de 1 mètre de profondeur maximum durant une période de 30 minutes. Côté autonomie, 30 heures sont annoncées. La batterie met 3 heures à se recharger. Il est cependant important de noter que seulement 20 minutes de charge offrent 4 heures d’écoute.

La Marshall Willen est de son côté une toute nouvelle gamme lancée par l’entreprise. Sans grande surprise à la vue de son format, elle est la plus compacte des enceintes connectées de la marque (101,6 x 100,5 x 40,4 mm). Zound Industries annonce qu’elle embarque une large bande de 2 pouces équipée de deux radiateurs passifs offrant une réponse en fréquence de 100 à 20 000 Hz ; une autonomie de 15 heures ; la certification IP67 ; et le Bluetooth 5.1. Elle dispose tout de même d’un avantage par rapport à la Marshall Emberton II, la présence d’un microphone pour répondre aux appels vocaux.

Concernant les disponibilités et la tarification de ces deux produits, sachez que la Mashall Willen sera proposée en noir le 30 juin 2022 au prix de 99 €, en crème le 30 août ; et que la Marshall Embarton II arrivera en version noire et crème le 10 mai prochain à 169 €.

