Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de mai 2022

Le mois de mai 2022 vient de débuter, l’occasion pour Microsoft de venir préciser sa line-up de jeux vidéo arrivant prochainement sur le Xbox Game Pass. Pour la première quinzaine de jours de cette période, la firme américaine introduit ainsi 7 nouveaux titres dans son catalogue de jeux vidéo disponible sur PC, consoles Xbox et PC, dont les nouveaux Trek To Yomi, Loot River ou encore Citizen Sleeper.

Les nouveaux jeux Xbox Game Pass de mai 2022

Via un billet de blog, Microsoft est venu lever le voile sur les nouveaux jeux arrivant sur le Xbox Game Pass durant le mois de mai 2022. Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous vous rappelons que Bugsnax, Bugsnax ou encore F1 2021 sont arrivés sur le service fin mars 2022. Pour la première quinzaine du mois en cours, voici les titres ajoutés :

Déjà disponible : Loot River (Cloud, Console et PC) ;

5 mai : Trek to Yomi (Cloud, Console et PC) ; Citizen Sleeper (Cloud, Console et PC) ;

28 avril : Danganronpa 2 : Goodbye Despair Anniversary Edition (Cloud, Console et PC) ; Eiyuden Chronicle : Rising (Cloud, Console et PC) ; This War of Mine : Final Cut (Cloud, Console et PC) ;

12 mai : NHL 22 (Console).



Dans cette liste, trois jeux vidéos seront disponibles dès le jour de leur sortie : Loot River, un roguelike où vous devrez combiner des combats en temps réels ainsi que le déplacement de blocs ; Trek to Yomi, un jeu d’action aventure en noir et blanc où vous incarnerez un samouraï devant sauver et protéger les gens de son village ; et Citizen Sleeper, un jeu de rôle narratif avec des thématiques tournant autour de la précarité, l’identité personnelle ainsi que le concept de la liberté dans un monde de capitalisme interplanétaire en ruine.

Les jeux qui quittent le service

Des titres partent aussi du Xbox Game Pass durant cette première partie du mois de mai 2022. Ainsi, les jeux suivants ne seront plus disponibles dès le 15 mai :

Grand Theft Auto : San Andreas – The Definitive Edition (Cloud et Console) – 10 mai ;

Enter The Gungeon (Cloud, Console et PC) ;

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Console & PC) ;

Remnant: From the Ashes (Cloud, Console & PC) ;

Steep (Cloud et Console) ;

The Catch: Carp & Coarse (Cloud, Console et PC) ;

The Wild at Heart (Cloud, Console et PC).

