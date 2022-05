Secretlab sera présent au Paris Fan Festival, le grand rendez-vous de la pop culture

Secretlab sera présent lors de première édition du Paris Fan Festival, nouvel événement Pop Culture qui se tiendra au Paris Event Center du 7 au 8 mai 2022. L’occasion de découvrir un programme chargé et varié autour de nombreuses thématiques.

Paris Fan Festival : la première édition du festival Pop Culture

Depuis plusieurs années, la Pop Culture grimpe en popularité auprès du grand public et le Paris Fan Festival tiendra sa première édition les 7 et 8 mai 2022 pour la célébrer. Organisé par le groupe New Vega, le Paris Fan Festival a vocation à s’adresser aux amateurs de science-fiction, de fantasy et de super-héros, de cinéma et de séries, de manga et de comics, de gaming ou de jeu de société.

Lors de ce festival, qui se tiendra au Paris Event Center (20 avenue de la porte de la Villette, Paris 19e), vous pourrez retrouver des animations autour de différents pôles de la pop-culture, notamment :

Une exposition super-héros avec des costumes, véhicules et accessoires réalisés par des professionnels du cinéma et des effets spéciaux (Parallel Life Studio). L’exposition est complétée par un atelier FX

Une exposition steampunk par l’artiste Auklair

Un diorama Gotham réalisé par NS World

Une exposition Mr Garcin, qui dédicacera également les prints et comics de son stand

Un diorama Star Wars réalisé par LSLMaker

Joker Asylum

Une exposition Toys Invasion par Benoit Lapray

La Batmobile du film Batman de Tim Burton (1989)

Un concours de cosplay

Secretlab présent pour la première fois à un évènement physique

Pour cet évènement inédit, Secretlab innove également. En effet, pour la première fois, la marque spécialiste du gaming sera présente lors d’un salon. Avec son partenaire Batman, l’entreprise exposera ses TITAN EVO 2022 dans son stand, une reconstitution de la Batcave située juste en face d’une Batmobile en taille réelle ! Bien évidemment, vous pourrez essayer leurs chaises gaming.

Enfin, vous aurez l’occasion de participer aux activités sur le stand pour tenter de remporter des lots Secretlab.

