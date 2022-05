Sonos S36 : une nouvelle barre de son abordable en préparation

Sonos serait sur le point de lancer une barre de son compacte, avec un tarif très attractif. Connue sous le nom de code « Fury », elle devrait être lancée avant l’été.

Sonos S36 : plus compacte et plus abordable que la Beam

Dans un marché de plus en plus compétitif, Sonos aurait décidé de revoir sa stratégie, en proposant un produit plus accessible afin de toucher un public plus large.

Selon les informations du site The Verge, Sonos serait sur le point de dévoiler une nouvelle barre de son, la S36 « Fury ». Une barre de son plus accessible dont le prix avoisinerait les 250 euros, lorsque l’on sait que les deux produits de cette catégorie chez la marque, la Sonos Beam et la Sonos Arc, sont respectivement vendues à 499 € et 999 €.

Elle adopterait un format beaucoup plus compact que les deux références actuellement proposées par la marque. Elle embarquerait moins de haut-parleurs que la Beam ou l’Arc. The Verge indique des dimensions de 550 mm de large pour 69 mm de hauteur, soit 10 cm de moins environ que la Beam.

Une barre de son orientée à la verticale ?

Tarif oblige, la barre de son ne proposerait pas de Dolby Atmos et serait dénuée de microphone (elle ne proposerait donc aucune fonctionnalité d’assistant vocal). Elle serait également dénuée de port HDMI, ce qui limiterait la connexion filaire au port optique.

Enfin, le fabricant californien proposerait un support pour l’installer au mur à la verticale. De fait, il serait possible d’utiliser la Sonos « Fury » en complément de la Sonos Arc pour améliorer le son et même proposer du Dolby Atmos avec la barre la plus haut de gamme du constructeur.

Pour l’instant, Sonos n’a pas commenté cette fuite. On devrait en savoir plus lors de la conférence de présentation prévue le 25 mai. Le lancement de la Sonos S36 « Fury » serait prévu dès le 7 juin.

