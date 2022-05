Corée – Lunettes de sécurité solaires adaptative pour la protection des yeux !

La Korea Eyeglasses Cooperative Association a lancé des lunettes de sécurité fonctionnelles pour la santé oculaire des consommateurs. La Korea Eyeglasses Cooperative Association est une association coopérative avec les fabricants de verres de lunettes et les sociétés liées depuis 2020. Elle se compose d’entreprises qui peuvent fabriquer et enduire des verres de lunettes. Mais aussi qui ont la capacité d’exporter et de vendre en ligne.

Tous les produits présentés par l’association sont basés sur les verres de leurs membres. Et ce sont des lunettes de sécurité avec des verres de première qualité avec plus de 30 ans d’expérience dans la fabrication.

Récemment, de nombreux consommateurs se sont intéressés aux lunettes de sécurité, en raison des effets de la lumière dans le proche infrarouge et de la lumière bleue sur les yeux. Afin d’y répondre, la Korea Eyeglasses Cooperative Association a lancé des lunettes de sécurité pour répondre aux besoins des consommateurs.

Les 2 nouveaux modèles sont des lunettes de sécurité d’intérieur, « OVIUS SAFETY-I ». Et des lunettes de sécurité d’extérieur, « OVIUS SAFETY-O (Décoloration, décoloration + polarisation) ».

Ces deux produits ont une fonction de blocage des rayons dans le proche infrarouge et de la lumière bleue comme base. Et la décoloration et la polarisation peuvent également être ajoutées à des fins extérieures. Le consommateur peut choisir parmi les trois types de lentilles suivantes :

De base intérieure (blocage de la lumière bleue + rayon proche infrarouge)

Extérieur (blocage de la lumière bleue + rayon proche infrarouge + polarisation)

Extérieur (blocage de la lumière bleue + rayon proche infrarouge + décoloration + polarisation)

Pendant ce temps, la Korea Eyeglasses Cooperative Association commencera le financement de Wadiz (prévu) en avril, afin de fournir des produits à un prix raisonnable.