Sécurité : 4 Français sur 5 possèdent le même mot de passe pour chaque compte

Le mot de passe est l’un des éléments les plus utilisés pour sécuriser ses différents comptes. Quel est le point commun entre vos réseaux sociaux, votre adresse mail, ou les plateformes de vente en ligne ? Votre mot de passe. Plus de 80% des français utilisent le même mot de passe pour plusieurs comptes et sites internet.

Une étude menée entre le 20 avril et le 26 avril 2021, auprès de 4 000 personnes aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, visait à comprendre les comportements des internautes lors du choix de leurs mots de passe et la sécurisation de leurs comptes en ligne.

Cette enquête, réalisée par le cabinet britannique Censuswide pour le compte d’Onfido a interrogé 4 000 personnes, dont 1030 Français, afin de déterminer la sécurité des mots de passe utilisés.

« Des mots de passe non-sécurisés »

Il faut se le dire, on utilise tous, au quotidien, une quantité incroyable de mots de passe. Pour déverrouiller votre smartphone, il faut, en général au moins deux mots de passe. Pour utiliser votre adresse mail, un autre mot de passe, votre compte Instagram ou Twitter, un autre, et ainsi de suite.

Certaines habitudes, souvent mauvaises, persistent lorsque l’on doit choisir un mot de passe.

D’après le panel français interrogé par Onfido lors de leur enquête, 1 Français sur 3 détient une liste de plusieurs mots de passe qu’ils alternent de temps à autre.

26% des 1030 Français interrogés ont un mot de passe principal, qu’ils adaptent en fonction du site et de la sensibilité des données qu’il contient.

Et enfin, 19% des Français cherchent à se différencier en créant un mot de passe différent pour chacun de leurs comptes en ligne. Cela permet, en effet, d’éviter les cyberattaques ou les vols de compte.

Comprendre le comportement d’un internaute français

Précisons quelques éléments intéressants pour mieux comprendre le comportement d’un internaute français lorsqu’il doit créer un mot de passe en ligne. Tout d’abord, 61% des Français interrogés déclarent qu’il faut un mot de passe sécurisé pour accéder à leurs services bancaires en ligne. 51% sont particulièrement vigilants sur les plateformes d’échange de cryptomonnaie. Et 50% sont plus vigilants sur les applications de sécurité du domicile, tel que les caméras de surveillance ou les alarmes connectées.

Pour ce qui est du mot de passe destiné aux services de santé en ligne, aux réseaux sociaux ou aux jeux vidéo, il est simple à mémoriser et souvent peu sécuriser.

La sécurisation des mots de passe passe par la technologie

Selon l’enquête menée par Censuswide montre que les Français préfèrent perdre leurs comptes par un piratage que de créer des mots de passe uniques et complexes. Cela s’explique par la méfiance lors d’une inscription en ligne. 52,8% des Français se disent inquiet de l’utilisation de leurs données, et surtout la récupération par des applications tierces. Ainsi, 50% des Français se soucient de la sécurité apportée aux informations fournies.

C’est là qu’intervient l’authentification biométrique. La technologie vient à bout de l’oubli, et ainsi, 58% des Français utiliseraient l’authentification biométrique pour pallier aux mots de passe complexes. Ainsi, 31% des Français pensent que le mot de passe aura disparu d’ici quelques années. Et, tous les pays confondus, 58% des répondants indiquent qu’il aura disparu d’ici 9 ans.

Dans son rapport, Onfido démontre que le recours à l’authentification biométrique aura un effet bénéfique sur les consommateurs. Lorsque cette option est disponible, 45,7% des interrogés considèrent que l’entreprise se soucie de la sécurité de ses utilisateurs.