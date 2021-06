Xbox Game Pass : Microsoft va proposer ses propres appareils de streaming pour xCloud

Xbox a depuis quelques jours levé le voile sur différents projets et jeux, notamment avec l’E3. La partie cloud gaming n’est pas en reste et une annonce attire l’attention. En effet, Microsoft a révélé travailler sur le fait d’exploiter les smart TV pour que les joueurs jouent aux jeux vidéo avec seulement une manette.

Une clé de streaming

Xbox prévoit pour ceux qui n’ont pas de console, la possibilité d’accéder au Game Pass. L’objectif est de toucher un maximum de joueurs qui, pour le moment, ne jouent ni sur console, ni sur PC. Pour ce faire, le cloud gaming revient en force et pourra faire ses preuves sur une TV avec l’aide d’une clé de streaming. Grâce à cela, il suffira de connecter le dongle sur le diffuseur et il n’y a plus qu’à jouer et profiter du Game Pass. Il s’agit là d’un fonctionnement similaire au Chromecast. Seule limite, avoir une connexion adaptée qui permet d’avoir le débit nécessaire.

Ce projet existe depuis un moment, toutefois Phil Spencer avait indiqué fin 2020 que Xbox travaillait bien sur ce projet « Je pense qu’on verra à l’avenir du matériel moins cher dans notre écosystème, comme des clés de streaming et d’autres choses que l’on pourrait vouloir simplement brancher sur son téléviseur pour jouer via xCloud »

Une offre complète

Lors de l’évènement What’s next for gaming ?, Xbox à en effet indiqué concevoir ses propres appareils de streaming pour les jeux en cloud. Cela se précise donc de plus en plus. Par ailleurs, il avait déjà été indiqué la préparation d’une App Xbox, ce qui permettrait ainsi d’offrir une offre complète.

Nul doute que Xbox souhaite élargir son champ d’action et permettre ainsi d’accéder au Game Pass partout. Avec tout cela, viendra certainement s’ajouter une offre dédiée. Pour rappel, le Xbox Game Pass est disponible en différentes formules :

Xbox Game Pass pour console : 9,99 euros par mois ;

Xbox Game Pass pour PC : 9,99 euros par mois ;

Xbox Game Pass Ultimate : 12,99 euros par mois.

L’option Ultimate est clairement la plus intéressante. Elle réunit : le Game Pass pour console, le Game Pass pour PC, le Game Pass pour mobile et le Xbox Live Gold (indispensable pour jouer en ligne sur Xbox).

Pour le moment, Xbox n’a pas communiqué de date sur la disponibilité des futurs appareils, il faudra être encore un peu patient.