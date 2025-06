Pragmata : Capcom dévoile enfin les secrets de son projet sci-fi

La semaine dernière, Capcom a régalé sa communauté avec de nouvelles images de Resident Evil Requiem et l’annonce du Year 3 de Street Fighter 6. Mais le studio japonais réserve également un autre projet, plus futuriste cette fois : Pragmata. Il a donc profité de son événement pour dévoiler de nouvelles séquences de gameplay de son jeu d’action. Voici tout ce qu’il faut savoir !

Pragmata, de quoi ça parle ?

Cinq ans après son annonce lors de l’E3 2020, le projet Pragmata montre enfin le bout de son nez. Lors du Capcom Spotlight du 26 juin, Capcom publie une nouvelle vidéo de gameplay du jeu, offrant un regard plus précis sur l’univers et l’histoire du jeu.

Pragmata plonge donc les joueurs dans un futur dystopique, au cœur d’une station de recherche basée sur la Lune. Le lieu servait à exploiter la Lunafibre, un matériau issu du minerai de Lunum et qui a la capacité de reproduire presque tout. Mais un beau jour, la station a cessé d’émettre, coupant ainsi le contact avec la Terre.

Une équipe d’astronautes, dont Hugh Williams, est alors envoyée sur place pour enquêter sur les causes de ce silence radio. Mais un tremblement du sol lunaire frappe soudainement la base, séparant ainsi Hugh de son équipe. Blessé et inconscient, l’astronaute doit sa vie à une petite fille qu’il surnomma ensuite Diana. En réalité, c’est une Pragmata, un androïde créé à l’aide de la Lunafibre, et qui a l’apparence d’une jeune fille.

Les deux protagonistes décident donc d’unir leurs forces pour tenter de comprendre ce qui s’est passé dans la station lunaire. L’esprit d’équipe sera indispensable pour traverser cet enfer lunaire, infesté de robots hostiles…

Découvrez la nouvelle bande-annonce de gameplay de Pragmata dans la vidéo ci-dessous :

Un gameplay basé sur la complémentarité

Là où Pragmata se distingue clairement, c’est dans son gameplay en duo. Chaque personnage possède ses propres compétences et sa propre approche des situations. Hugh, lourdement équipé, se charge du combat direct : tirs de précision, esquives et utilisation de gadgets pour contrôler le champ de bataille. À ses côtés, Diana joue un rôle plus subtil mais essentiel. Capable de pirater les systèmes ennemis grâce à des mini-jeux de hacking, elle peut neutraliser temporairement les robots, ouvrir des passages ou créer des diversions.

Pragmata sortira sur PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam en 2026. Capcom nous donne également rendez-vous à la Gamescom 2025 avec une démo de son jeu. Mais si vous voulez découvrir une partie du système de combat dès maintenant, rendez-vous sur le site officiel et jouez au mini-jeu de piratage qui s’y trouve.