Précision révolutionnaire : Greneta AI propulse l’industrie vers l’excellence

Le monde de l’intelligence spatiale industrielle s’apprête à vivre une révolution. En effet, la start-up sud-coréenne Greneta AI dévoile son nouveau moteur 3D, doté d’une précision physique exceptionnelle sous la barre des 2 mm. L’entreprise, déjà sous le feu des projecteurs après avoir rejoint les programmes NVIDIA Inception et N-UP du Ministère coréen des PME et startups, fait son entrée remarquée dans l’écosystème technologique européen grâce à sa participation au VIVATECH 2026 à Paris.

Greneta 3D Engine : une précision inégalée pour l’industrie

Le cœur de l’innovation de Greneta AI, c’est son Greneta 3D Engine. Ce moteur exploite une fusion sensorielle hétérogène unique, combinant des couches visuelles 3D photoréalistes (3DGS) et des cartes précises issues de capteurs LiDAR, le tout sur une matrice de coordonnées unifiée. Résultat : le moteur synchronise, sans faille, les simulations virtuelles et les opérations réelles, éliminant complètement le fameux Sim-to-Real gap qui bloquait jusqu’ici l’automatisation robotique dans les usines.

L’une des grandes forces du Greneta 3D Engine, c’est aussi sa compression sans perte des énormes jeux de données spatiales générés par les sites industriels : jusqu’à 99,6 % de réduction ! Cette prouesse technique permet aux ingénieurs d’exploiter des simulations d’usine complexes directement sur un laptop équipé de 32 Go de RAM, sans recourir à des serveurs coûteux ou à l’informatique en nuage de pointe.

Stratégie européenne et sécurité des données

Avec son objectif clair : conquérir les secteurs industriels et maritimes d’Europe, Greneta AI adapte sa technologie pour répondre aux normes strictes de protection des données (GDPR) et de souveraineté. Sa solution hybride s’appuie sur un déploiement On-Premise totalement hors ligne pour les environnements ultra-sécurisés et propose un modèle SaaS/API pour les entreprises plus ouvertes au cloud.

En prime, sa compatibilité totale avec les standards du secteur comme NVIDIA Omniverse et le format OpenUSD garantit une intégration fluide aux systèmes existants. Greneta AI vient d’ailleurs de conclure des accords de développement avec un éditeur mondial de moteurs de jeu et une grande société de médias, tout en préparant d’ambitieux projets industriels et R&D partenaires en Corée et à l’international.

Avec des démonstrations en live à VIVATECH 2026, Greneta AI vise les décideurs de la transformation numérique, les responsables de contrôle de flottes robotiques et les investisseurs européens. Par ailleurs, le rendez-vous est déjà pris pour SIGGRAPH 2026 à Los Angeles, ainsi que pour l’expansion de cette technologie innovante en Europe et aux États-Unis. Dès lors, pensez-vous que la digitalisation industrielle peut encore gagner en précision ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ou à partager cet article sur vos réseaux !