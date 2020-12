Noël – Comment choisir ses invités pour les fêtes ?

Publicité

Avec la crise du coronavirus, cette année les fêtes de Noël et Nouvel An vont se faire en comité très restreint. Le gouvernement impose que les fêtes de fin d’année se fassent à 6 personnes maximums. Mais qui choisir ? Nous vous proposons donc des outils et sites vous permettant de tirer au sort vos invités !

Via une appli : Tirage au sort

Des milliers d’applications sont disponibles sur le Play store pour effectuer un tirage au sort, « Tirage au sort » est simple et facile d’utilisation avec cette appli rien de plus simple, ajoutez des membres à une équipe et procédez au tirage.

L’avantage est que l’appli peut aller chercher des membres directement dans vos contacts.

Le tirage se fait de façons visuelles. Des carrés avec un point d’interrogation.

Cliquez, et vous verrez le nom de la personne apparaitre.

Tirez le nombre de personnes que vous souhaitez et voilà !

Tirage au sort est gratuite et sans pubs !

Good Lucky Fairy est un site permettant de faire des tirages au sort façons Giveway d’un post Facebook.

L’avantage donc, est que les personnes ayant répondu à un post sont directement enregistrées comme participants.

L’inconvénient et que vous allez devoir faire autant de tirage que de nombre de personnes que vous souhaitez inviter ! Et qu’il faut pour cela créer un post Facebook et demandez aux personnes en lices d’interagir avec ledit post !

Good Lucky Fairy est gratuit, aucun compte n’est nécessaire.

Via navigateur : Tirokdo

Enfin un site ultra complet, qui permet de faire différents tirages au sort !

De façon plus visuelle, vous pourrez faire un tirage au sort à l’aide d’une roulette que vous personnaliserez, mais aussi, dans une simple liste donnée.

Divers modes de tirage au sort sont disponibles, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts !

Tirokdo est gratuit via navigateur internet. Connectez-vous pour enregistrer vos tirages de Noël.

