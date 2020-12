Le Top 6 des cadeaux de dernière minute – Noël 2020

Publicité

Noël est un moment magique pour tout le monde. En dépit de cette année très peu gâtée, tout le monde veut en profiter un maximum, histoire de se changer les idées. Qui dit Noël dit cadeaux et avec le rush, le stress se fait vite sentir chez certains. Alors pour aider les retardataires, on a concocté un Top 6 des cadeaux de dernière minute.

6 : Les cartes cadeaux

Dans le Top 6, nous avons la fameuse carte cadeaux, en plusieurs types comme (Amazon, Google Play, Sony et bien d’autres encore) et qui conviendra pour tous les goûts. C’est un cadeau qui passe partout et qui fera plaisir que ce soit à une femme ou à un homme.

5 : Les pochettes-cadeaux de chez FDJ

Dans le Top 5, c’est un peu plus aléatoire puisque c’est les pochettes-cadeaux de FDJ. Grâce à ces cadeaux, les émotions seront de la partie. Qui sait ? Peut-être qu’à l’intérieur se cache une somme astronomique…

4 : Les coffrets cadeaux

Dans le Top 4, on va parler de moments à plusieurs ou en solitaire. Il s’agit des coffrets cadeaux. Donc comme dit précédemment, vous pouvez choisir ses box pour vous et votre copine ou pour la personne seulement. Ses box peuvent offrir différentes activités telles que des voyages, des week-ends entre amoureux et même des spas, etc. Vous pourrez les retrouver sur les sites Smartbox et également sur le site Wonderbox.

3 : Offrir un abonnement Netflix

Dans le Top 3, c’est un cadeau assez anodin mais qui est une très bonne idée. C’est d’offrir un abonnement annuel Netflix, cela fera très plaisir pour ceux qui sont fans de regarder des films et seront ainsi conquis par cette idée. D’ailleurs, pour profiter des bibliothèques du monde entier et regarder les derniers films qui ne sont pas encore sortis en France, il existe le VPN. Un achat à l’année qui vous permettra de modifier votre adresse IP et d’apparaître à l’étranger. On vous recommande notre VPN Favoris, CyberGhost actuellement en promo pour Noël ici.

2 : Créer son propre album photo

Dans le Top 2, c’est un cadeau très personnalisé qui plaira à son prochain. L’unique « album photo personnalisé » que vous pouvez faire vous-même ou à l’aide d’application simple d’utilisation. Ce cadeau permettra de passer un bon moment avec la personne en vous remémorant de beaux souvenirs.

1 : Des jeux de société

Dans le Top 1, une valeur sûre, les jeux de société. En effet, quoi de mieux que d’offrir des jeux de société le jour de Noël. Avec ces derniers, l’amusement sera garanti, attention aux mauvais joueurs… Nous avons d’ailleurs rédigé un article complet avec les meilleurs jeux de société de la rédaction !

Voilà le Top 6 des cadeaux s’achève, il ne vous reste plus qu’à choisir le cadeau qui conviendra à la personne à qui vous l’offrirait et le tour sera joué. Bon réveillon à tous !