OnePlus Watch : la montre connectée se confirme pour 2021

De plus en plus d’informations officielles commencent à arriver autour de la OnePlus Watch. Il est donc temps de faire un petit point des nouvelles autour de cette montre connectée prévue pour début 2021.

Cela fait maintenant un moment que OnePlus prévoit de lancer une montre connectée sur le marché. Cependant, aucune nouvelle précisant l’appareil n’avait été constatée depuis un moment. En cette fin d’année 2020, tout s’accélère et la OnePlus Watch se précise de plus en plus.

Pete Lau, CEO de OnePlus, confirme l’arrivée de la montre connectée

Prenons tout d’abord l’information la plus récente. Pete Lau, fondateur et président de OnePlus, a très récemment précisé une fenêtre de sortie pour la montre connectée. En effet, l’homme a déclaré sur Twitter « Beaucoup d’entre vous ont dit que vous vouliez une montre et, comme vous l’avez peut-être entendu au cours du week-end, nous en fabriquons une, qui sortira au début de l’année prochaine ».

Une nouvelle qui précise ainsi un petit peu la fenêtre de lancement de la OnePlus Watch. Pour rappel, le projet avait été confirmé lors de la présentation du OnePlus 8T en octobre dernier. Concernant la mention « début de l’année prochaine » faite par Pete Lau, on pourrait se douter que la montre connectée fasse son apparition en même temps que les OnePlus 9, soit en mars 2021 normalement.

La OnePlus Watch tournera sous Wear OS

La semaine dernière nous apprenions aussi officiellement que la OnePlus Watch fonctionnerait sous Wear OS. Cependant, OnePlus ferait encore une fois les choses à sa façon en peaufinant aux côtés de Google son OS pour montre connectée.

Pete Lau a ainsi déclaré lors d’une interview par Input que « Wear OS a de quoi être amélioré. Ce que nous essayons de faire, c’est de travailler avec Google pour essayer d’améliorer la connectivité entre l’écosystème Wear OS, Android TV et les smartphones Android, pour créer une meilleure interopérabilité au travers des écosystèmes ».

La OnePlus Watch semble donc se profiler comme une réelle concurrente à l’Apple Watch Pro. En effet, tout semble converger vers l’aboutissement d’une montre connectée fluide et efficace, comme sait si bien le faire OnePlus avec ses smartphones.

