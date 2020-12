Oculus Quest : les meilleurs jeux et applications VR de 2020

Publicité

La réalité virtuelle continue son bout de chemin et Oculus continue de faire son nid dans le milieu. À l’occasion de cette fin d’année, la marque a présenté un classement de ses meilleurs jeux et applications VR pour Oculus Quest.

Découvrez les meilleurs jeux et applications Oculus Quest de 2020

Après avoir lancé une superbe mise à jour pour ses utilisateurs d’Oculus Quest 2, la marque de casque VR rachetée par Facebook en 2014 présente les 20 meilleures applications et jeux vidéo de 2020.

Sans grand étonnement, l’application de l’année Oculus Quest est Beat Saber, un jeu de rythme où vous utilisez des sabres laser. Si vous êtes un fan de la licence, n’hésitez pas à découvrir notre top 10 des meilleures musiques.

Dans ce jeu vidéo, vous allez pouvoir expérimenter un jeu d’arène étonnant en zero-g.

Publicité

La meilleure histoire interactive : Down the Rabbit Hole

Plongez-vous dans un prologue au conte d’Alice au Pays des Merveilles en réalité virtuelle sur Oculus Quest.

Prenez votre meilleur fusil d’assaut et partez en guerre dans ce jeu d’action en VR !

Un jeu de castagne où vous devrez jouer les Lucky Luke des temps modernes.

Le meilleur jeu d’horreur : Five Nights at Freddy’s: Help Wanted