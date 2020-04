Beat Saber : le Top 10 des meilleures musiques !

Lorsque l’on parle de réalité virtuelle, il est difficile de ne pas évoquer Beat Saber. Présenté comme un incontournable, ce jeu représente souvent la première expérience en réalité virtuelle pour de nombreux joueurs. Immersif, rythmé et exploitant parfaitement le potentiel de ces nouvelles « consoles », tous les ingrédients sont réunis pour offrir aux joueurs une expérience inoubliable.

Bien que Beat Saber propose un set de musiques gratuites, les choix sont vite limités. Il en convient alors d’installer des musiques personnalisées. Crées par la communauté, ces musiques proposent au joueur d’élargir son répertoire musical et s’essayer sur des musiques iconiques de la culture mondiale. Dans cet article, Le Café Du Geek vous propose une liste des 10 musiques qu’il faut absolument essayer !

Dans cet article, nous avons essayé de classer les musiques avec une difficulté progressive. Bien évidemment, ce classement reste purement personnel et n’est pas totalement objectif.

Les musiques pour bien débuter sur Beat Saber

1 – Europe – The Final Countdown : un décompte pour se lancer dans l’aventure de la réalité Virtuelle

Quoi de mieux que de commencer l’aventure en réalité virtuelle sur une musique iconique ? Avec The Final Countdown, le créateur de la musique propose au joueur une difficulté adaptée. Le rythme est bon, la musique et intuitive et les coupes adaptées à un public débutant…

2 – The White Stripes – Seven Nation Army : un beat puissant facile à suivre

Rien n’est plus plaisant que de jouer à Beat Saber avec une musique où le tempo est bien marqué. Avec The White Stripes – Seven Nation Army, le joueur à l’occasion de s’entraîner sur une musique très bien construire qui s’adapte parfaitement à Beat Saber.

3 – ItaloBrothers – My Life is a Party : une musique pour apprendre à dissocier les sabres

Dans Beat Saber, l’une des phases les plus complexes de l’apprentissage et de réussir à dissocier la main droite de la main gauche. Sans cela, il est impossible de progresser sur des niveaux compliqués, qui demanderont parfois des mouvements complètement différents pour chacune des mains. Avec My Life is a Party, le joueur apprend petit à petit à dissocier les deux sabres. La musique, très bien construite, utilise au maximum les éléments présents dans le jeu pour donner beaucoup de profondeur au niveau.

Quelques musiques pour joueurs confirmés

4 – Psy – Gangnam Style : ou comment reprendre la chorégraphie mythique sur Beat Saber

Première musique à avoir dépassé le milliard de vues sur la plateforme Youtube, Gangnam Style a su marquer son époque. La musique plaisait, mais au-delà de l’aspect sonore, la chorégraphie n’avait laissé personne indifférent. Déjà reprise dans de nombreux Just Dance, la fameuse » horse–riding dance » s’est également invitée sur Beat Saber, obligeant le joueur à imiter ces mouvements légendaires.

5 – Imagine Dragons – Legends Never Die : Imagine Dragons, symbole du jeu Beat Saber

Si Beat Saber est indissociable de la réalité virtuelle, il existe un groupe de musique, qui lui, est indissociable de Beat Saber. Imagine Dragons, le groupe de rock alternatif américain, offre une mine d’or pour tous les amateurs de Beat Saber.

Avec des musiques immersives et pleines de rythmes, le joueur en oublierait presque tout ce qu’il y a autour de lui. Avec Legends Never Die, la musique propose une difficulté qui commencera à challenger les joueurs avec quelques difficultés qui demanderont souvent au joueur de s’y essayer à plusieurs reprises avant de comprendre le pattern (pattern signifiant ici les mouvements à effectuer pour couper les notes dans le bon sens).

6 – Maroon 5 – Payphone : le début des musiques difficiles

Pour ceux souhaitant commencer les musiques un peu plus difficiles, Payphone, des Maroon 5, est une excellente musique pour progresser. Disponible avec plusieurs niveaux de difficulté, allant de easy à expert +, ce son propose une difficulté progressive. En mode expert +, le niveau représentera un premier challenge pour les joueurs semi-débutants, avec quelques passages qui demanderont de l’entrainement.

7 – Zelda – Song Of Storms (Deon Custom Remix) : les musiques de Zelda s’invitent sur Beat Saber

Depuis le lancement du premier opus en 1986, la saga The Legend of Zelda aura su marquer de nombreux joueurs. Au-delà des aventures inoubliables, c’est aussi les bandes sonores de chaque jeu qui ont marqué des générations. Ici, bien qu’il ne s’agisse pas du thème principal, il n’en reste pas moins que la musique Song of Storms a su s’imposer comme un incontournable de la série. Présente dans de nombreux opus, elle prête aujourd’hui sa mélodie aux sabres bleus et rouges de Beat Saber. Le design du niveau est très particulier, mais très bien construit et propose au joueur un pattern inédit.

Les niveaux d’experts sur Beat Saber

8 – Green Day – Bang Bang : que les professionnels s’avancent

Jusqu’à présent, les musiques de cette liste restaient accessibles à la plupart des joueurs. Avec quelques entraînements sur chaque musique, il était possible de passer les niveaux sans encombre. À partir de maintenant, ces niveaux ne sont plus accessibles aux débutants. Ces niveaux, tels que Bang Bang de Green Day, demanderont plusieurs heures de pratiques avant de pouvoir les apprécier à leur plein potentiel. Le rythme est très rapide et certains patterns sont très difficiles à maitriser et à enchaîner, même pour des joueurs avec plusieurs heures de jeu.

9 – Pump It – Black Eyed Peas : plus de temps de repos

Si l’on vous dit que les jeux vidéo ne peuvent pas générer de dépense physique, il n’y aurait qu’à montrer cette vidéo pour prouver le contraire. Avec Pump It des Black Eyed Peas, le joueur rencontre un monument de Beat Saber. Cette musique devenue iconique représente, en expert +, un cap à passer pour de nombreux joueurs. Au-delà de l’extrême difficulté de certains patterns, la musique est longue et ne laisse aucun temps de repos au joueur. Au bout de deux minutes, rares sont ceux qui ne commencent à s’essouffler ou à sentir les bras devenir de plus en plus lourds…

10 – MEGALOVANIA – Camellia Remix : voyage vers la difficulté absolue

Pour terminer cette sélection, il était nécessaire de finir par MEGALOVANIA, Camellia Remix. Bien qu’il existe encore des musiques plus compliquées que celle-ci, ce niveau reste, pour le commun des mortels, d’une difficulté absolue. Oubliez tous les niveaux vus précédemment, ils ne sont rien à côté de cette musique. En plus du rythme très rapide et des patterns tous plus compliqués les uns que les autres, cette musique ne dure pas moins de six minutes et 19 secondes. Un vrai défi physique et mental pour le joueur qui devra rester concentré pendant un temps qui lui paraîtra être une éternité.

Voilà donc la dernière musique de cette sélection des niveaux qu’il faut absolument essayer sur Beat Saber.

Évidemment, réduire à 10 le nombre de musiques nous a forcé à faire choix, mais il existe énormément d’excellentes musiques. La plupart sont disponibles sur le site suivant. Nous pourrions être amenés à allonger la liste, donc n’hésitez pas à nous partager vos coups de cœur et vos découvertes !