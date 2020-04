Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Huawei, Google, OMS et Sony. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de YouTube, TikTok, Amazon, App Store et Asus. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Amazon Video filoute pour éviter la commission de l’App Store

Comme toujours, Apple prélève une commission de 30% pour la plupart des achats effectués via l’App Store. Seulement, aux États-Unis, il est désormais possible d’acheter et de louer du contenu Prime Video sans passer par le site internet ou l’App Store. En effet, l’application a étonnamment son propre système de paiement et pas celui d’Apple. En théorie, Prime Video ne devrait plus être disponible de l’App Store étant donné qu’elle viole les règles de cette dernière (règle 3.1.3) mais ce n’est pas le cas. Que s’est-il passé entre Amazon et Apple pour que l’application puisse rester dans la boutique d’applications malgré la violation de ses règles ? La réponse est simple, Apple aurait mis en place un programme spécialement dédié à quelques fournisseurs de vidéos.

À l’heure actuelle, seuls Canal+, Altice One et Prime Video font partie du programme. Cela leur permet de proposer du contenu payant sans passer par le système de paiement d’Apple. Ils évitent ainsi la commission de 30% que la firme prélève habituellement. Malheureusement, l’utilisateur doit déjà avoir un moyen de paiement enregistré sur son compte Amazon pour que l’application puisse utiliser son propre système de paiement. Dans le cas contraire, c’est celui de l’App Store qui prend le relais. Cet accord pourrait être lié à la vente officielle de produits Apple sur Amazon.

Asus Zephyrus, un nouveau PC portable pour le gaming avec deux écrans

Asus Republic Of Gamer frappe fort et annonce la remise au goût du jour de sa gamme complète de PC portables gaming hautes performances, dont un nouveau monstre. Inspiré du succès de l’Asus ZenBook Pro Duo et de son second écran, le Zephyrus Duo 15 reprend le concept et l’adapte pour les joueurs nomades. Son deuxième écran permettra d’améliorer l’expérience de jeu et d’afficher d’autres applications, comme les partenaires Memu (émulateur Android), Xsplit pour le stream ou des statistiques de jeu en temps réel.

Propulsé par des composants de toute dernière génération, ce mastodonte utilise la 10ème génération de processeurs Intel Core, qui seront disponibles pour les ordinateurs fixes courant avril. On retrouve également les puces graphiques Nvidia dernier cri, supportant toutes les technologies associées, y compris le DLSS 2.0. Le Zephyrus Duo 15 sera disponible à partir de 4000€ à la fin du second trimestre en France.

YouTube compte bien « s’inspirer » de TikTok

Malgré son statut de doyen, YouTube s’inquiète face à l’ampleur de Tiktok. À tel point que la filiale de Google envisage sérieusement d’implémenter dans son application les mêmes caractéristiques qui font le succès de son concurrent. Il serait alors possible d’y publier de courtes vidéos directement sur l’application YouTube. Cette fonctionnalité, appelé Shorts devraient voir le jour prochainement selon The Information.

Une idée largement copiée inspirée par ce que propose la concurrence. YouTube avait, en effet rajouté la fonctionnalité Stories au vu de leur popularité sur Instagram ou encore Snapchat. Concernant Shorts, les vidéos ne devraient pas faire plus de 15 secondes pour accroitre la créativité. Reste à savoir si cela sera suffisant pour détrôner le géant chinois, Tiktok.

