Test – HyperX Cloud III Wireless : Confortable et endurant 

HyperX est un acteur reconnu dans le monde du Gaming. La marque dispose d’un panel assez large de produits dans sa gamme. En effet HyperX décline aussi bien des casques que des claviers, souris, manettes, écrans et bien d’autres encore. Dans cet article nous allons nous pencher sur le casque Cloud III Wireless.

Ergonomie et design du Cloud III Wireless

Le design du HyperX Cloud III Wireless séduit dès le premier regard. Alliant élégance et robustesse, son arceau en acier offre une structure solide tout en restant léger. Les coussinets en mousse à mémoire de forme offrent un confort optimal même lors de sessions prolongées. Les accessoires inclus, tels que le câble de recharge USB-C et le microphone détachable, ajoutent une dimension pratique à l’ensemble. Le casque se connecte grâce à son dongle. Ce dernier est au format USB-C mais un adapteur USB-C vers USB-A est fourni avec si besoin.

Sur l’oreille gauche on trouve le bouton pour couper le micro. En dessous, une LED d’activité puis le bouton power. Vient ensuite le port USB-C pour la recharge puis le connecteur micro. Sur l’oreille gauche, la molette de contrôle du volume est présente. Cette dernière est crantée afin de permettre de contrôler au plus juste le volume.

Caractéristiques techniques

Le HyperX Cloud III Wireless dispose de belle caractéristique technique au vu de son prix de 180€. Parmi ses atouts majeurs, on trouve :

Jusqu’à 120 heures d’autonomie

Résistance et confort HyperX Signature

Haut-parleurs inclinés 53 mm réinventés

Micro détachable avec indicateur de sourdine LED

Son spatial DTS Headphone:X[2]

Contrôles audio et micro intégrés

Connexion 2,4 GHz rapide et fiable

Compatibilité multiplateforme (PC, PS5, Nintendo Switch)

On peut donc aussi bien utiliser le HyperX Cloud III Wireless sur son PC que sur PS5 ou Switch et ça c’est un atout majeur

Qualité sonore du Cloud III Wireless

La qualité sonore du HyperX Cloud III Wireless ne déçoit pas. Le son est clair et pas trop rempli de basses artificielles comme c’est souvent le cas. Également on peut profiter de son abonnement de streaming musical avec une belle qualité. Le casque offre une immersion totale notamment grâce à ses coussinets à mémoire de forme.

Que ce soit pour du gaming, des sessions de musique ou des appels, la clarté sonore est au rendez-vous. La qualité du micro est également au rendez-vous. Ce dernier ne souffre ni de latence ni de souffle souvent désagréable avec un fonctionnement en Bluetooth.

Un logiciel dédié

Le logiciel dédié du HyperX Cloud III Wireless baptisé NGENUITY offre un contrôle total sur les périphériques de la marque. Si l’intérêt reste limité pour un seul équipement, il prend tout son sens au sein d’un écosystème. Ainsi, on peut définir des combinaisons de touches, programmer et enregistrer des macros et personnaliser les effets lumineux. Pour le casque, on peut ajuster l’égalisation, modifier les effets sonores et gérer les paramètres du microphone en quelques clics. Une polyvalence qui enrichit l’expérience utilisateur. Des captures d’écran ci-jointes illustrent la facilité de navigation et la personnalisation des paramètres

Une belle autonomie

En termes d’autonomie, le HyperX Cloud III Wireless excelle avec jusqu’à 120 heures d’utilisation continue. C’est la marque de fabrique d’HyperX qui propose des autonomies record. Cette longévité impressionnante permet aux utilisateurs de profiter pleinement de leurs activités sans se soucier de recharges fréquentes.

Conclusion

En conclusion, le HyperX Cloud III Wireless atteint les attentes en matière de casque audio sans fil. Son design ergonomique, ses caractéristiques techniques, sa qualité sonore immersive, son autonomie exceptionnelle et son logiciel intuitif en font un choix incontournable pour les audiophiles et les gamers exigeants. L’association parfaite entre confort et performance audio.

