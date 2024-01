5 raisons de jouer (ou pas) à Starfield

Bethesda, bien connu pour ses mondes ouverts épiques comme dans la série Fallout, nous transporte en 2330, une ère où l’humanité, ayant épuisé les ressources de la Terre, s’aventure audacieusement dans l’espace. Starfield se distingue par son mélange unique d’aventure haletante et de mystères galactiques, promettant une expérience immersive à l’échelle de l’univers. Un titre qui a été très attendu et qui a connu ses difficultés au lancement. Cinq mois après, nous pouvons donner un avis complet, qui intègre les évolutions depuis le premier jour.

Raison 1 (Plus) : L’Univers et l’Histoire

D’abord, parlons du cadre. Starfield nous propulse en 2330, dans un avenir où l’humanité, après avoir épuisé les ressources de la Terre, s’aventure dans les confins de l’espace. C’est ici que Bethesda frappe fort : l’univers du jeu est immense et immersif. Le jeu tisse une toile complexe d’intrigues politiques entre différentes colonies spatiales, notamment la Terre et Mars. Cela sonne génial, non ? En théorie, oui, mais dans la pratique, cela se complique.

L’univers de Starfield est riche en détails et en histoires, mais parfois, on se sent submergé par cette complexité. Les intrigues politiques sont un ajout intéressant, mais elles peuvent parfois alourdir le jeu. On aime l’ambition, mais il arrive que l’on se perde dans les méandres des nombreuses factions et des intrigues secondaires. Cela dit, pour les joueurs qui aiment un monde riche en histoires et en contextes politiques, Starfield offre une profondeur rarement vue dans les jeux vidéo​​.

Raison 2 (Moins) : Personnalisation et Gameplay

Passons à la personnalisation et au gameplay. Bethesda est connu pour offrir une grande liberté dans la création de personnages, et Starfield ne fait pas exception. La création de personnage est extrêmement détaillée, vous permettant de sculpter votre avatar dans les moindres détails. Mais est-ce vraiment un avantage ? On se retrouve à passer des heures à ajuster chaque aspect de notre avatar, ce qui peut être aussi gratifiant que frustrant.

Ensuite, il y a l’éléphant dans la pièce : l’exploration. Avec plus de 1000 planètes, Starfield semble offrir une liberté sans limite. Mais cette liberté a un prix : on se retrouve souvent à errer sans but dans un espace immense, se sentant plus perdu qu’explorateur. Oui, l’exploration est vaste, mais elle peut rapidement devenir répétitive et même fastidieuse. Le jeu souffre d’un manque de direction, ce qui est ironique pour un jeu qui se déroule dans l’espace. La navigation et l’exploration, bien que prometteuses, se transforment parfois en tâche ardue plutôt qu’en aventure exaltante​​.

Raison 3 (Plus ou Moins) : Combats et Stratégies

Le système de combat dans Starfield mérite une attention particulière. Bethesda a introduit une variété de styles de combat, allant du corps-à-corps intense à des affrontements à distance, en passant par des options de diplomatie et de persuasion. Cette diversité est, en théorie, un atout majeur du jeu. Cependant, la réalité est un peu plus nuancée.

Les combats terrestres sont solides, offrant un certain degré de tactique et de stratégie. Mais quand il s’agit des combats spatiaux, le jeu perd de son éclat. Ces affrontements, qui devraient être le cœur palpitant d’un jeu spatial, manquent étrangement de dynamisme et d’excitation. On se retrouve souvent à effectuer des manœuvres plutôt répétitives et moins palpitantes que ce que l’on pourrait attendre d’un jeu d’aventure spatiale. Bethesda a une opportunité ici de vraiment peaufiner ces aspects pour livrer une expérience plus riche et immersive​​.

Raison 4 : Aspects Techniques et Artistiques (Plus)

Sur le plan visuel et artistique, Starfield est un véritable chef-d’œuvre. La direction artistique du jeu est époustouflante, avec des paysages spatiaux et planétaires qui vous laissent bouche bée. La modélisation 3D est impressionnante, en particulier pour les vaisseaux et les stations spatiales, où chaque détail semble avoir été peaufiné avec soin. Déjà sans le DLSS3 le titre est beau, mais depuis le patch de fin d’année qui intègre cette technologie, le jeu est passé de beau à superbe. Sachant que de nombreux peaufinages sont encore prévus avant d’arriver à sublime.

Côté son, le jeu offre une expérience solide, mais sans être révolutionnaire. Les musiques accompagnent bien l’aventure, créant une atmosphère adéquate pour l’exploration spatiale. Cependant, elles ne sont pas particulièrement mémorables et peuvent parfois se fondre dans l’arrière-plan. En résumé, sur le plan technique et artistique, Starfield frappe fort, mais il y a toujours de la place pour l’amélioration, en particulier sur le plan auditif​​​​.

Raison 5 : Développements Futurs et Extensions (Moins)

L’avenir de Starfield est un sujet qui intrigue. Bethesda a annoncé des mises à jour régulières et une grande extension, « Shattered Space », qui devraient enrichir l’expérience de jeu. Cependant, cela soulève une question importante : le jeu a-t-il été lancé trop tôt ? On ne peut s’empêcher de se sentir comme si le jeu, dans son état actuel, n’est pas tout à fait complet.

Les promesses de mises à jour et d’extensions sont encourageantes, mais elles laissent aussi entrevoir que le jeu aurait pu bénéficier de plus de temps de développement avant sa sortie. C’est une tendance décevante dans l’industrie du jeu vidéo, où les jeux sont parfois lancés avant d’être vraiment finis, en comptant sur des patchs et des mises à jour pour les peaufiner. Pour les joueurs impatients, cela peut être une source de frustration​​​​. Toutefois, Microsoft joue très gros avec ce titre et la maison a appris du lancement du premier Halo next-Gen… Nous sommes donc optimistes et Starfield est vraiment une aventure qui mérite les quelques efforts demandés pour être dégustés.

