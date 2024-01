Plongez dans l’époustouflante aventure de Wo Long : Fallen dynasty complete edition

Amateurs de RPG d’action et de dark fantasy, réjouissez-vous ! La dernière itération du jeu Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition arrive le 7 Février, selon une annonce commune de KOEI TECMO Europe et Team NINJA. L’édition complète est en fait une extension contenant tous les contenus excitants du Season Pass ainsi que de nouvelles fonctionnalités.

Qu’attendre de Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition ?

Cette Edition Complète englobe le jeu principal et tous les contenus des trois volumes de DLC à savoir « Bataille de Zhongyuan », « Conquérant de Jiangdong » et « Soulèvement à Jingxiang ». De plus, elle comporte du contenu de fin de jeu appelé « L’aventure de mille miles ».

Vous découvrirez de nouveaux personnages issus des armées de Cao Cao, Sun Ce et Liu Bei, ainsi que de nouvelles armes et régions. Vous pourrez également vous confronter à des défis plus périlleux grâce à des niveaux de difficulté rehaussés. Plus encore, l’Édition Complète proposera des équipements et régions tirés des collaborations avec Nioh 2 , NARAKA: BLADEPOINT et Lies of P.

L’intégration des bonus de lancement

Ces améliorations notables n’empêchent pas KOEI TECMO et Team NINJA d’intégrer les équipements « Armure Baihu », « Armure Zhuque » et « Armure Qinglong », proposés en bonus lors de la sortie initiale de Wo Long: Fallen Dynasty. L’objet « Mémoires du Grand Historien », indiquant les emplacements des Drapeaux de repères sur la mini-carte, sera également disponible.

La démo est à l’horizon

Si vous êtes impatient de savourer Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition, une démo sera mise à disposition exclusivement sur PC dès le 7 février. Préparez-vous à affronter des hordes de démons et des seigneurs de guerre lors des deux premiers niveaux du jeu d’action de Team NINJA. Et pas de panique, vos données sauvegardées pourront être transférées vers la version complète du jeu lors de l’achat.

Franchement, quelle meilleure façon de commencer le mois de février que de plonger dans cette aventure fantastique riche en action et en suspense ? N’hésitez pas à partager vos premières impressions avec nous, ou à inviter vos amis à découvrir Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition.

Repoussez les limites de votre courage et de votre habileté en tant que guerrier !