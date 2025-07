Hisense offre une expérience inoubliable du football à la maison

Vivre la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ comme si vous étiez au stade, c’est désormais possible grâce à Hisense. Avec ses nouveaux projecteurs laser, la marque propose aux passionnés de football une immersion totale à la maison. Découvrons comment les modèles PX3-PRO et C2 Ultra changent la façon de supporter son équipe depuis son salon.

Les innovations Hisense pour vivre la Coupe du Monde à la maison

Hisense utilise la technologie laser de pointe pour offrir une qualité d’image exceptionnelle lors des matchs. Le PX3-PRO et le C2 Ultra garantissent une expérience visuelle et sonore hors du commun. Que l’on regarde en famille ou entre amis, chaque rencontre devient inoubliable grâce à ces innovations.

PX3-PRO : une expérience cinématographique immersive

Le PX3-PRO propose des images nettes et colorées jusqu’à 150 pouces. Son moteur TriChroma Laser, le Dolby Vision et le son Dolby Atmos créent une ambiance unique. Avec l’accès aux rediffusions et statistiques calculées par l’IA, chaque fan est au cœur de l’action. Le PX3-PRO est compatible avec Google TV ou VIDAA selon la région. Il est ainsi facile de profiter de contenus exclusifs et de personnaliser son expérience.

C2 Ultra : voir les matchs sur grand écran chez soi

Le C2 Ultra va encore plus loin avec des projections jusqu’à 300 pouces. Grâce à la technologie Pure TriChroma Laser, il offre une image claire et lumineuse, même dans de grands espaces. Ce vidéoprojecteur propose un réglage à 360° horizontal et 135° vertical. Il s’adapte à toutes les configurations de pièces. Sa correction automatique et sa mise au point rapide rendent son installation facile.

L’engagement mondial de Hisense dans le sport et l’innovation

Hisense s’illustre comme un acteur majeur de l’électronique grand public et des produits multimédias. Implantée dans plus de 160 pays, la marque mise sur des partenariats sportifs pour rester connectée à ses clients. Premier partenaire de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense partage sa passion du sport et de l’innovation.

Ainsi, grâce à ses solutions innovantes, Hisense permet à chaque supporter de ressentir l’effervescence du stade sans quitter son salon. Les projecteurs PX3-PRO et C2 Ultra offrent une expérience visuelle et sonore sans précédent pour vivre chaque match avec intensité. N’attendez plus pour transformer votre maison en véritable arène de football !

