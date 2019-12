3 RTS pour maîtres de la stratégie et de la tactique

Les jeux de stratégie en temps réel, Real Time Strategy ou RTS, concilient souvent stratégie et tactique. Organiser ses ressources, ses outils de production avant de lancer ses troupes à l’assaut de l’ennemis. Pour vous conforter dans vos tendances dominatrices, Le Café du Geek a sélectionné 3 RTS qui prouveront que vous avez l’étoffe d’un grand général.

De quoi passer agréablement la fin de vos vacances de fin d’année !

Total War : Three Kigndoms

Le centre de gravité du monde moderne se déporte vers l’Asie. Et les amateurs de stratégie vont enfin en profiter pour explorer de nouveaux champs de bataille. Ainsi, ce titre nous propose de vivre une des périodes clés de l’histoire de la chine, celle dite des Trois Royaumes.

En 190, la dynastie Han n’a plus qu’un représentant trop jeune pour régner et prisonnier d’un seigneur de guerre. En représailles, trois seigneurs se déclarent Empereur et commencent 40 ans de guerre sans merci. Tous les fans de stratégie jouent à la série des Total War. Le principe est simple, une période historique avec une partie stratégie où vous gérez vos terres, développez les infrastructures pour ensuite recruter vos armées.

Viennent ensuite les batailles quand deux armées se rencontrent et cela peut donner lieu à des affrontements où des dizaines de milliers d’unités se massacrent allégrement. Ici tout compte, le relief, la végétation, inutile de se lancer bêtement à l’attaque. Il faut anticiper, réfléchir bref être un véritable maître de guerre.

Techniquement, le jeu est très beau avec une représentation fidèle des unités et des batailles. Nous avons l’impression d’y être et parfois nous nous rappelons qu’en dehors de l’écran la guerre est une belle saloperie. Un jeu parfaitement maîtrisé qui nous offre une porte d’entrée vers l’histoire de la chine.

En plus du mode histoire, un mode mettant plus en avant la scénarisation est là, directement inspiré du roman Histoire des Trois Royaumes une œuvre majeure de la littérature chinoise. Jouer à la guerre et se cultiver tout en étant dans un environnement magnifique, que demander de plus…

Scénario : 4,5/5

Technique : 4,5/5

Plaisir : 5/5

Avis : 4,5/5

Steel Division II

Attention, si pour vous un RTS doit être simple à prendre en main et ne pas être excessif dans la prise en compte des réalités du terrain (topologie, technique de combat, météo) alors allez directement au jeu suivant. Sinon restez bien au chaud ici, enfin plutôt au froid, car nous allons avoir comme terrain de jeu le front de l’Est durant la Seconde Guerre mondiale.

Vous allez prendre en mains des armées d’une redoutable précision historique, aussi bien au niveau de leur modélisation que de leur capacité tactique. Se cacher en forêt pour éviter les bombardements aériens n’est pas un luxe, l’artillerie sans personne pour lui dire où tirer ne sert à rien. Chaque unité respecte son rôle opérationnel et le fait bien. Servis par une technique de bon niveau, nous sommes face à un excellent jeu de stratégie historique.

Toutefois, le manuel est indigent, aucune campagne tutoriel n’est proposée. Bref, même les plus accrocs vont s’arracher les cheveux plusieurs heures avant d’apprendre les subtilités de ce titre et elles sont nombreuses.

Techniquement honorable, stratégiquement passionnant, ce titre est une petite pierre précieuse, mais qui a été taillée trop grossièrement. De nombreux petits défauts de conception et la difficulté de prise en main, mais les accrocs de la Seconde Guerre mondiale auront un titre qui les régalera. Surtout, il faut l’avouer sur cette période historique, il y’a de moins en moins de titres à se mettre sous la dent.

Scénario : 3,5/5

Technique : 3,5/5

Plaisir : 3/5

Avis : 3/5

Age of The Empires II (AoE), Définitive Edition – Le plus célèbre des RTS

Nous vous parlons d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître, l’âge d’or du RTS. À l’époque Microsoft était l’un des leaders avec sa série Ages of the Empire. Le deuxième opus « The Age of Kings » (1999) avait marqué les esprits en explorant des pistes historiques méconnues, en plus de l’Europe, les royaumes asiatiques, africains et même amérindiens étaient représentés et disparus depuis dans l’univers du jeu vidéo.

Cela est terminé avec la remastérisation de cet épisode, juste après celle du premier du nom, tout simplement catastrophique. Rien de cela ici, nous retrouvons tout l’esprit de la série, une ambiance historique soignée et qui vous apprendra même des choses. Une mécanique alliant gestion de ressources, évolution technologique et architecturale. Quelques points ont été amélioré dans la mécanique de jeu mais nous sommes toujours devant un titre old-school où vous devrez avoir des yeux partout.

La mise à jour graphique est très soignée, offrant une palette de modélisation et de textures vraiment chatoyante. Par contre, seule la version 4K apporte un gap impressionnant, en dessous c’est juste plus joli. Mais le plaisir est là et la variété des civilisations offre des centaines d’heures de jeux pour à peine 20 euros.

Scénario : 4,5/5

Technique : 4/5

Plaisir : 4,5/5

Avis : 4,5/5

Sur PC uniquement, sur Steam

