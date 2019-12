3 jeux vidéo de course pour faire vroom

La passion automobile n’est peut-être pas politiquement correcte, mais qu’importe le plaisir qu’offrent les belles mécaniques est encore très puissant. Toutefois, les voitures de rêves sont souvent hors d’atteinte du commun des mortels, mais le Café du Geek pense à vous. Nous vous présentons les meilleurs jeux vidéo de course où la bagnole est la star et vous celui qui essayez de l’emmener le plus loin et surtout le plus vite possible.

Forza Horizon 4 – Le must des jeux vidéo de course

Xbox One

Alors que la PlayStation reste dans l’attente d’un futur et sublime Gran Turismo. Microsoft s’adjuge le titre de roi des simulations automobiles avec sa Xbox One. Forza horizon 4 réunit tout ce qui peut plaire aux passionnés d’automobiles. Un garage simplement encyclopédique, comprenant des véhicules ultramodernes comme très rétro. La modélisation 3D est simplement somptueuse, chaque véhicule est reproduit dans le moindre détail. Ajoutez à cela un extraordinaire travail sur les jeux de lumière et les effets de réflexion sur les carrosseries.

Nous avons autant plaisir à admirer les véhicules à l’écran que si nous étions réellement face à eux. En fait, il ne manque que le toucher de la carrosserie ou de celui du volant. Parlons maintenant conduite. Les moteurs physiques sont très réalistes, nous ne sommes pas face à un jeu d’arcade. Microsoft propose plusieurs assistances à la conduite, afin de ne pas exclure le plus grand nombre. Quel que soit votre choix, vous aurez beaucoup de plaisir à parcourir les routes de l’Angleterre, car oui ici votre terrain de jeu sera la perfide Albion. Des petites rues des villages, en passant par les chemins de la bucolique campagne anglaise, en passant par les sinueuses routes d’Écosse en plein hiver et les plus belles villes d’Angleterre, le terrain de jeu est proprement gigantesque.

À vous d’aller chercher les épreuves qui vous ouvriront en grand les bras pour accéder à de nouveaux véhicules et de nouveaux circuits.

Attention, les trois mois d’hiver ne suffiront certainement pas pour en faire le tour.

Scénario : 2/5

Technique : 4,5/5

Plaisir : 4,5/5

Avis : 4,5/5

WRC 8

PC, PS4, Switch, Xbox One

Vous aimez conduire vite, vous aimez conduire avec précision, alors arrêtez-vous ici. WRC 8 est sans conteste la référence des simulateurs de rallye.

Parlons d’abord technique, nous sommes face à un petit chef-d’œuvre aussi bien au niveau des véhicules que de son environnement. La boue, la neige, la pluie, tout est parfaitement reconstitué ainsi que leur impact lorsque vous roulez à vive allure. De plus, il y a un mode météo dynamique, qui fait que vous pouvez démarrer en plein soleil, vous vous retrouvez ensuite dans une légère brume, une forte pluie après et voir le soleil revenir, mais le terrain en gardera les stigmates. Cela ajoute au réalisme et ne fait que nous immerger encore plus dans nos compétitions.

La physique développée pour les véhicules est très précise, ce qui se ressent dans la conduite. La moindre erreur peut être fatale et les amateurs de jeux d’arcade passeront donc leur chemin. Le mode carrière est une petite pépite. Nous démarrons au bas de l’échelle, devons gagner des courses pour gagner en notoriété et nous faire repérer par les constructeurs, mais également par les meilleurs éléments techniques. En effet, il faut faire tout aussi attention à sa voiture qu’à ceux qui travaillent dessus. Il existe plusieurs corps de métiers et vous devrez vous occuper du recrutement et des stratégies de courses.

Cela apporte une dimension stratégique très agréable qui fera le bonheur des amateurs de rallye. En effet, ils savent parfaitement que c’est autant un travail d’équipe, qu’une compétition basée sur les talents de pilote.

Scénario : 3/5

Technique : 4,6/5

Plaisir : 4,5/5

Avis : 4,5/5

F1 2019 – La simulation ultime

PS4, Xbox ONE

Ici, nous adressons un public de niche, mais de passionnés très exigeants. F1 2019 nous permet de rentrer dans la peau d’un apprenti pilote de Formule 1. Nous commençons par une courte saison de F2. Il s’agit en fait d’une sorte de didacticiel, mais aurait mérité plus de profondeur. Une fois passée cette étape, nous rentrons dans la cour des grands. Vous devrez certes prouver vos talents de pilote, mais devrez faire tout autant attention aux aspects techniques de votre bolide et humains en étant proche de vos équipes.

Les aficionados de la formule vont alors être aux anges.

Codemaster propose un modèle physique qui en fait une simulation ultraprécise. Ainsi, de l’aérodynamisme des voitures à l’impact physique des pneumatiques, chaque élément est pris en compte lorsque vous pilotez. Si chaque compétition automobile demande une grande précision et une parfaite maîtrise de soi, la F1 impose une discipline supplémentaire due aux vitesses atteintes par les monstres mécaniques sur la piste.

Donc, si vous êtes plutôt adeptes des jeux vidéo de course en mode arcade, évitez ce titre, dans le cas contraire vous allez être à deux doigts de l’orgasme mécanique.

Certes, nous aurions apprécié des graphismes un poil plus travaillés. Nous ne critiquons pas la modélisation des véhicules et des circuits, mais un peu plus de détails lors des impacts, plus de jeux de lumière sur les carrosseries n’auraient pas fait de mal. Ne vous méprenez pas, le jeu est très beau, mais il faut bien que nous trouvions quelques défauts.

Scénario : 4/5

Technique : 3/5

Plaisir : 4/5

Avis : 4/5

