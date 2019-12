MMOFPS de Bungie, Destiny 1 est sorti en 2014 sur consoles et a connu un franc succès dès son lancement. En 2016, Destiny 2 sort à son tour et le succès est une nouvelle fois au rendez vous. 3 ans plus tard Bungie lance sa nouvelle extension baptisée « Le bastion des ombres » (Shadowkeep).

Houston, on a un problème.

Pour démarrer cette nouvelle partie de l’histoire, on embarque pour la Lune. Eris Morne y a découvert de nouveaux problèmes et d’étranges apparitions se répandent. Il va falloir s’aventurer dans les endroits les plus sombres de la Lune pour trouver la raison de tout ça.

Eris Morn aura besoin de toute l’aide possible

En territoire connu.

Les anciens joueurs seront contents de retrouver une destination connue depuis Destiny 1er du nom. Celle-ci a même eu droit à quelques rajouts en plus. Cela donne une carte immense, autant en surface que dans les grottes et autres souterrains. Les différentes zones de la carte seront infestées d’ennemis de différentes factions comme la Ruche ou les Déchus, ainsi que de nouveaux issus de vos cauchemars les plus terrifiants.

L’autel du malheur donne vie à vos pires cauchemars

Quand vos pires cauchemars prennent vie.

Le Destiny 2 Le Bastion des Ombres introduit plusieurs nouvelles activités. La chasse aux cauchemars qui vous demandera de vous occuper d’un boss particulier. Une autre activité baptisée l’Autel du Malheur (du même type que le protocole intensification sur Mars) est aussi de la partie. Un nouvel assaut au cœur du bastion fait également son arrivée ainsi qu’un nouveau type de nuit noire.

Un donjon (semblable à celui du trône brisé), vous fera aller au plus profond des ténèbres de la lune. Faisable jusqu’à 3, il fait son apparition pour les joueurs férus d’énigmes. Grâce à lui on se triture un peu le cerveau plutôt que de tirer direct sur tout ce qui bouge.

Et pour finir, l’activité de plus haut niveau, celle que tous les joueurs en quête de défi attendent, le Raid Jardin du Salut. Ce raid nous emmènera en territoire Vex pour y affronter les serviteurs des ténèbres les plus féroces et dangereux qui soient.

Les Vex vous mettent au défi dans ce nouveau raid

Avec le système de saisons mis en place l’an dernier pour l’extension Renégats, la saison des immortels ouvre le bal de cette extension avec une activité qui vous emmènera au cœur du jardin noir pour contrer l’invasion Vex.

Refonte du système d’armure.

Avec Destiny 2 Le Bastion des Ombres, Bungie a voulu remodeler les personnalisations d’armure. Grâce à cela , chaque joueur peut jouer de la façon qu’il veut. Chacun pourra mettre le mod d’armure qui lui plaira, par exemple pour les fanas de fusils automatiques, les mods de stabilité et de rechargement maximiseront les performances pour ces armes.

Le nouveau système d’armure permet plus de personnalisation du gameplay

Tous les joueurs, y compris les nouveaux arrivant, commenceront l’extension au niveau d’armure 750.

Ils pourront ensuite, continuer à monter en puissance (jusqu’à 999 pour le moment). Pour cela, il faudra accomplir les différents défis hebdomadaires sur tous les modes et destinations du jeu.

L’épreuve vous attend, gardiens !

Le JcJ est toujours présent avec des nouvelles playlists en rotation hebdomadaire, des nouveaux modes de jeu ainsi que de nouvelles cartes (dont certaines viennent tout droit du 1er Destiny). On regrettera encore l’absence du Jugement des Neufs (activité finale du mode JcJ) depuis plus d’un an. Le système d’arme prestige, mis en place l’an dernier, est désormais renommée arme rituelle. De longues quêtes (accomplies en JcE et d’autres en Gambit et en JcJ) devront encore une fois être accomplies afin de pouvoir jouer avec ces armes très particulières.

Le pass saisonnier.

Les développeurs de Destiny 2 introduisent à leur tour un système de pass (plus connu comme battle pass). Les pass saisonniers gratifieront les joueurs avec diverses récompenses comme des engrammes, à la fois exotiques et cosmétiques, ou encore des armes et armures exclusives à la saison ainsi que différents bonus d’expériences.

Le pass saisonnier donnera accès à des cosmétiques mais aussi de l’équipement

Cette extension de Destiny 2 s’annonce comme bien meilleure que la précédente. Elle continue de s’améliorer malgré beaucoup de défauts passés, notamment en JcJ et en Gambit. Avec de très nombreuses activités à faire seul ou avec des ami(e)s, Destiny 2 le Bastion des Ombres ravira les joueurs avides d’aventures dans l’espace, comme les amateurs de FPS.

Destiny 2 Le Bastion des Ombres est disponible sur Playstation 4, Xbox One et Steam en 2 versions. La Standard au prix de 34.99€ et l’édition digitale deluxe à 59.99€