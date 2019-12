Noël 2019 – Notre sélection d’accessoires Gaming !

Dans quelques jours, Noël 2019 se fêtera ! Pour vous garantir une fête exceptionnelle, Le Café du Geek a confectionné des sélections de produits. Voici notre sélection d’accessoires Gaming, de quoi ravir les joueurs.

MSI VIGOR GK30 Combo

MSI ajoute à son catalogue un combo clavier souris avec un excellent rapport qualité-prix pour ce Noël 2019. Clavier à Switch membrane, mais ayant un ressenti identique à un clavier mécanique. Avec la souris de très bonne qualité, c’est un pack de très bonne augure pour un prix raisonnable. Le tout RGB bien sûr ! Le test du Vigor GK30 est disponible ici !

MSI Vigor GK30 Combo US Clavier de Jeu rétroéclairé RVB avec Touches de Raccourci Anti-ghosting Touches mécaniques et Souris de Jeu Vigor GK30 Combo us comprend un clavier de jeu Vigor GK30 et une souris de jeu GM11, la meilleure combinaison pour les jeux sur PC.

Le clavier est équipé d'interrupteurs à membrane spéciale pour une excellente sensation mécanique.

Nacon Revolution Pro Controller 3

Nacon propose encore une manette filaire très haut de gamme, compatible PS4 et Windows. Son ergonomie permet de s’adapter aux plus longues sessions de jeu.

Adaptable à tous, grâce à divers poids à ajouter, et à la programmation de la manette.

Revolution Pro Controller 3 Branchement filaire

Câble USB-C tressé amovible (3m

SteelSeries Sensei Ten

Longtemps considéré comme la reine des souris de gaming, la Sensei de SteelSeries s’impose comme une référence dans le monde des souris gaming.

Souris ambidextre, possédant un capteur haute performance offrant des niveaux de DPI élevés. Grâce à ses boutons mécaniques, elle promet une durabilité de 60 millions de clics.

Empire Gaming Hellfire

Empire Gaming propose une très bonne souris avec un prix raisonnable ! Équipée d’un capteur optique PIXART, elle supporte des accélérations de 20g. Ajustable par paliers de 100 DPI, le capteur pourra être personnalisé de 200 DPI jusqu’à 10 000 DPI.

Équipée de 8 boutons programmables, une molette métallique « grip control », elle est dotée d’un rétro-éclairage RGB avec 12 modes prédéfinis.

Logitech Pro X Headset

La réputation de Logitech G n’est plus à faire pour Noël 2019, le casque pro X est un des meilleurs dans sa catégorie. De construction en aluminium et acier, en font un casque durable !

Équipé de transducteurs PRO-G 50 MM offrant un son DTS 2.0. les coussins mousse à mémoire de forme enveloppée dans du similicuir ou du velours respirant vous procure un confort durable.

Poly Plantronics RIG 700 HDX

Le RIG 700HD offre un son fidèle. Les écouteurs 40 mm haute sensibilité offrent un son net et puissant.

Il s’agit de l’un des casques Gaming sans fil les plus légers du marché. Les écouteurs bi-matière isolent les bruits extérieurs, tout en vous garantissant un confort optimal. Sa portée de 10 mètres offre une certaine aisance de mouvement !

Trust GXT 414 ZAMAK

Le casque Zamak se distingue par sa conception haut de gamme avec des pièces métalliques robustes offrant la finition de haute qualité.

Les coussinets d’oreille rembourrés et son arceau réglable veillerons à ce que le casque vous convienne parfaitement. Profitez de tous vos jeux avec un son de qualité supérieure grâce aux haut-parleurs actifs de 53 mm.

Razer Nari Ultimate

Le Razer Nari Ultimate est doté de la technologie Razer HyperSense. Il dispose de la technologie haptique intelligente développée et est capable de convertir en le son en retours tactile. le Razer Nari Ultimate, doté de la technologie Razer HyperSense. Le THX Spatial Audio est au delà du son surround traditionnel en simulant le son dans une sphère à 360°.

Son cadre en aluminium, ultraléger, doté de coussinets à gel refroidissant pour éviter l’accumulation de chaleur et équipé de haut parleur de 50 mm en néodyme font de ce casque un incontournable !

HyperX Alloy Origins

Le clavier HyperX Alloy Origins est un clavier compact et solide doté de switch mécaniques HyperX. Ils visent à offrir aux joueurs la meilleure combinaison de style, de performances et de fiabilité. Équipé de LED pour la touche lumineuse et l’équilibre parfait entre force d’actionnement et course répond aux besoins de réactivité et de précision. Boîtier tout en aluminium, pour plus de rigidité et de stabilité.

Personnalisez les effets lumineux, programmez des macros et réglez le mode Jeu grâce au logiciel HyperX NGENUITY. Ce logiciel à la fois puissant et convivial permet de personnaliser de mille manières vos produits compatibles avec NGENUITY.

Mad Catz R.A.T 8+

La gamme R.A.T signe son retour avec la version 8+. Les souris Mad Catz sont personnalisables, et s’adaptent à toutes les mains. Grâces au système de poids ajustable et aux parties amovible, chaque joueurs devrait trouver le confort dont on souhaite. Équipée d’un capteur optique jusqu’à 16000 DPI, et d’éclairage RGB cette souris reste très compétitive sur le marché, tout en gardant la qualité Mad Catz !

Nacon GM 500 ES

La souris GM-500ES est idéale pour les gamers ! Faites pour le gaming, la souris de Nacon est spécialisée pour les FPS. Personnalisable et totalement ambidextre, la souris dispose d’un capot amovible et va jusqu’à 5000 DPI. Un cadeau parfait pour tous les gamers.