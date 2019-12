Oral-B GENIUS X – Une brosse à dents électrique avec AI pour tous !

La bouche est la porte d’accès à la santé et une brosse à dents est à son contact une à deux fois par jour. De nombreux concepts cherchent à revisiter le brossage, comme des brosses à dents totalement automatiques (lire Y-Brush au CES 2019), vibrantes ou connectées. On a vu passer des concepts pour les enfants avec des applications. Ainsi, Oral-B dévoile GENIUS X, sa nouvelle brosse à dents électrique avec intelligence artificielle. Une brosse à dents électrique avec intelligence artificielle que nous avions découverte au MWC 2019 !

Une innovation Oral-B assez vague

Oral-B innove continuellement pour mener à bien sa mission. La GENIUS X est annoncée avec intelligence artificielle. La technologie d’intelligence artificielle permet de comprendre comment les gens se brossent les dents et d’offrir une analyse en temps réel sur les zones de la bouche qui nécessitent plus d’attention. Mais pas plus d’infos sur la technologie, comment cela fonctionne, par exemple.

Le résultat de l’AI et de l’analyse seront à retrouver dans l’application dédiée. Sans cette dernière, il s’agit d’une très bonne brosse à dents ultrasonique, mais c’est tout.

La brosse à dents électrique reste tout de même un modèle très haut de gamme. Un chargeur pour la maison avec un rangement pour 5 brossettes. Une boîte de transport avec un chargeur dédié. Boîte de transport avec port USB et support de smartphone intégré. Et surtout non pas de simples vibrations comme le modèle classique, mais des pulsations ultrasoniques qui lavent encore mieux les dents. Différents modes de vibration sont disponibles en fonction de vos préférences.

Analyser vos brossages quotidiens

La GENIUS X avec intelligence artificielle a une fonction principale que l’on ne peut pas nier. Analyser des données et faire de la brosse à dents électrique un véritable complément santé, au quotidien. L’analyse est réellement complète avec un compte rendu sur l’application en temps réel ou plus tard. 30 brossages peuvent être stockés dans la brosse à dents avant de nécessiter une synchronisation.

Elle va pouvoir reconnaître les habitudes de brossage de chacun et vous aider à les améliorer. Le but ? Se brosser les dents 2 minutes, partout et sans les abîmer !





Il y a pas mal de côtés positifs à l’app avec du coaching, des récompenses et des objectifs. Mais on ne va pas se mentir, au bout d’une semaine, vous risquez de vous lasser et de n’ouvrir l’app qu’une fois par mois. MAIS, si vous avez des enfants, c’est parfait pour les éduquer facilement !

GENIUS X, une bonne brosse à dents électrique

Mon avis sur la brosse en général ? Excellent

L’ultrasonique est un vrai changement comparé à l’électrique normale. Ses fonctions diverses en clic sont pratiques (lavage doux, langue, abrasif…) et permettent une bonne diversité. Le timer par zone indique parfaitement quand bouger et attaquer d’autres dents. L’alerte si on force trop évite parfaitement d’abîmer notre émail et la couleur est un point en plus. L’autonomie de 14 jours est superbe pour voyager surtout avec l’étui. Son design reste propre et classique. Et au final, c’est une excellente brosse à dents par Oral-B.

Mon avis sur l’AI ? Mitigé

C’est à la fois super utile et à la fois rapidement oublié. Les premiers jours, vous serez comme un enfant à regarder en temps réel votre brossage (car mine de rien ça détecte la zone VRAIMENT bien). Je reste impressionné à chaque fois que j’ouvre l’application de cette précision !

Mais passé cet engouement initial, elle redevient une bonne brosse à dents. On va très vite apprendre à se brosser correctement et le timer intégré finira le travail. Nos habitudes vont pouvoir assez rapidement évoluer vers le bon, tel est l’objectif ici. Mais une fois l’objectif atteint, c’est fini… Ainsi, trop rapidement, l’application se fait oublier. Ce qui est un compte pour une brosse à dents connectée.

Mais, si vous la partagez

La devient tout l’intérêt de cette dernière, sa partie éducative. Et qui de mieux que des enfants pour être éduqués en permanence ?

La Genius X est réellement dédiée et doit être achetée pour une famille. L’Oral-B Genius X est indispensable pour les enfants. Pour qu’ils puissent régulièrement visuellement vérifier leurs brossages. Ou même que les parents peuvent vérifier qu’ils se lavent les dents correctement et assez longtemps.

Mais surtout, cela rajoute un côté ludique pour les enfants. Les enfants sont le meilleur public pour un brossage en temps réel et des récompenses. Et quel meilleur éducateur que des parents avec leur Smartphone connecté ?

Oral-B Genius X – La brosse à dents électrique AI, bonne idée ?

Vous avez des enfants ? Vous êtes une famille nombreuse et voulez une hygiène buccale irréprochable pour tous ? Un côté ludique et éducatif vous intéresse ? C’est le meilleur cadeau que vous pourrez faire à vos enfants pour ce Noël ! Mais également le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire !

Vous êtes seul sans enfants (comme moi 🙁 ), réfléchissez-y, 299€ pour une brosse à dents reste important. Orientez-vous plutôt vers une Oral-B Genius 10N qui sera plus abordable (180€) et faites attention à vos dents !

