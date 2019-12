Bienvenu dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article et une vidéo de moins de 2 minutes. Au programme aujourd’hui, Xbox Series X, TikTok, Orange et Google Chrome!

❗️ Microsoft vient de dévoiler le design de la nouvelle Xbox Series X (Projet Scarlett) ❗️

Microsoft dévoile la prochaine Xbox Series X (projet Scarlett)

Microsoft a étonné tout le monde dans la soirée pendant les Game Awards. L’évènement récompensant l’environnement jeux vidéoludiques a ainsi dévoilé le design de la nouvelle Xbox en « World Premiere » au tout début de la conférence. Du doux nom de Xbox Series X, celle-ci adopte un design s’apparentant à une tour PC. Celle-ci est annoncée pour les vacances de Noël 2020, aucune date précise n’est dévoilée. Afin de montrer les performances de la console, un nouveau jeu a été dévoilé: Senua’s Saga: Hellblade 2.

TikTok lance l’application de streaming Resso

TikTok se lance dans le marché streaming musical en lançant son application Resso. Une attaque frontale envers les leaders du marché que sont Spotify, Apple Music mais aussi Deezer pour ne citer qu’eux.

ByteDance, le propriétaire du réseau social TikTok a lancé récemment en Inde et en Indonésie l’application Resso (pour le moment). Le principe est simple. Durant la musique, les paroles s’affichent pour pouvoir chanter en même temps que l’œuvre écoutée. En fond, on retrouve une vidéo officielle ou un GIF qui changent en fonction des musiques écoutées.

Là où Resso se démarque, c’est par sa dimension sociale. En effet, il sera possible de commenter les morceaux ou de partager une image sur le réseau social de son choix. Pas encore exporté à l’international, ByteDance doit encore s’associer avec Universal, Sony et Warner, qui sont les mastodontes de la musique pour pouvoir faire vivre Resso de manière durable et pérenne.

Orange propose son premier téléphone 5G

Le Neva Jet 5G est le premier smartphone 5G de l’opérateur historique français. Il avait été présenté lors du MWC 2019 sans que plus d’informations n’aient été divulguées. Une longue attente qui permet à Orange de présenter sereinement un smartphone 5G comportant un écran AMOLED de 6,5 pouces Full HD+, 8 Go de mémoire RAM, une batterie de 4000 mAh équipés de la charge rapide, un SoC Qualcomm Snapdragon 855 ainsi que trois caméras au dos et une à l’avant du smartphone. Ressemblant comme deux gouttes d’eau au ZTE Axon 10 Pro 5G, ce dernier a été selon toute vraisemblance mis à nue pour permettre à Orange de commercialiser son propre téléphone 5G. Il est d’ores et déjà en vente à 899,90 € et fonctionne naturellement aussi en 4G.

Google Chrome fait une belle mise à jour pour votre sécurité

Le navigateur préféré des Français s’offre une belle mise à jour avec plusieurs fonctionnalités autour de la sécurité. Tout d’abord, le navigateur vous informera quand votre mot de passe a été compromis par une fuite de données. Il vous notifiera alors de l’incident et vous invitera à changer le mot de passe. Une protection contre le phishing est désormais présente dans le navigateur. Ainsi, une alerte vous informera lorsque vous vous préparez à saisir vos identifiants sur un site suspecté d’hameçonnage. Pour finir, les accros des onglets auront enfin une fonctionnalité permettant de geler des onglets ouverts en arrière-plan. Les onglets seront ainsi désactivés au bout de 5 minutes, ce qui permettra d’avoir un onglet qui ne consomme pas de mémoire vive !

