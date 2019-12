Bienvenu dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article et une vidéo de moins de 2 minutes. Au programme aujourd’hui, SFR, Gmail et l’Apple Mac Pro!

☕️ La Pause Café du jour est arrivée !

📰 SFR augmente ses forfaits internet, Gmail facilite vos transferts et le Mac Pro est enfin disponible ! pic.twitter.com/wniCd8ynnM — Bref – L'Actu (@bref_lactu) December 12, 2019

SFR, nouvelle augmentation de forfait

L’opérateur téléphonique vient joyeusement d’augmenter ses tarifs. Une occasion de correctement fêter la fin d’année n’est-ce pas ? La raison ? L’opérateur « enrichit » son offre ADSL, fibre et câble avec une option cybersécurité. Cette très aimable fonctionnalité vous coûtera la bagatelle de 3€ par mois. Il apportera une double protection à vos appareils connectés: un antivirus pour 5 appareils et un gestionnaire de mot de passe. Pour refuser l’option, connectez-vous à votre compte, rendez-vous à cette adresse et cliquez sur « conserver mon offre actuelle« .

Gmail facilite vos transferts de mails

Google vient de mettre en place plusieurs nouvelles fonctionnalités pour Gmail. Il est désormais possible de facilement inclure un ou plusieurs e-mails dans un autre e-mail (image ci-dessus). Pour cela, il vous suffira de faire un glisser-déposer des mails que vous souhaitez transférer directement dans votre e-mail en cours de rédaction. Cela permettra ainsi de facilement partager plusieurs conversations ou unrécapitulatif à différents destinataires concernés. La fonctionnalité est pour le moment uniquement disponible sur PC.

Le Mac Pro est enfin disponible

Révélé lors de la dernière WWDC d’Apple, le Mac Pro est enfin disponible. Ayant écouté les remarques des utilisateurs de l’ancienne version du Mac Pro, le nouvel appareil pommé est aussi modulable que son prix. Beaucoup d’options sont disponibles lors de la commande. Son prix démarre à 6 499 € et peut grimper jusqu’à la modique somme de 61 939 €. Un tarif qui comprend un processeur Intel Xeon 28 cœurs à 2,5 GHz, 1,5 To de DDR4 ECC, deux Radeon Pro Vega II Duo 2 x 32 Go HBM2, SSD 4 To et une carte Afterburner.

En parallèle, l’écran Apple Pro Display est lui aussi disponible. Avec sa dalle IPS 32 pouces avec une définition 6k de 6 016 x 3 384 pixels. Une connectique très simple accompagne l’écran avec un connecteur Thunderbolt 3 et trois ports USB-C. Disponible à 5 499 €, il est aussi possible de se le procurer à 6 499€ avec un verre nanotexturé. Le pied de l’écran est en supplément à 1 099€.

Cette rubrique vous est proposée par Bref – L’Actu, notre média vidéo proposant de l’actualité rapide sur Twitter. On espère que les actualités du jour autour de SFR, Gmail et Apple vous ont plu. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

