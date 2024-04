The Planet Crafter – Conquérir les étoiles : Survivez, explorez, créez, et terraformez votre propre univers !

L’entreprise française Miju Games, studio indépendant de développement de jeux vidéo, est fière d’annoncer la sortie de son nouveau jeu, The Planet Crafter, sur PC. Depuis mars 2022 en accès anticipé, ce jeu propose désormais une aventure en monde ouvert avec survie, exploration et création.

The Planet Crafter : Une nouvelle ère de jeu de survie

Invitant les joueurs à une aventure interstellaire où ils terraforment une planète hostile pour la rendre habitable. D’abord, il faut produire de l’oxygène, collecter des ressources et construire des bases, car les joueurs doivent survivre dans cet environnement hostile. De plus, la version complète du jeu inclut un nouveau mode multijoueur pour dix joueurs, avec de nouveaux biomes et diverses espèces animales. En outre, le jeu propose une expérience complexe avec une influence directe sur l’évolution du monde, offrant des défis et des mystères à explorer.

Un monde ouvert regorgeant de biomes à découvrir

Avec plus de 30 biomes, une énigme planétaire, une faune variée et un mode coopératif, The Planet Crafter promet une expérience immersive. Qu’ils jouent en solo ou en groupe, les joueurs peuvent s’attendre à une progression valorisante. « Nous sommes ravis de pouvoir enfin dévoiler cette version 1.0 à notre communauté. C’est de loin la mise à jour la plus riche en contenu que nous ayons jamais faite pour The Planet Crafter », ont déclaré les développeurs du jeu.

Disponibilité et offres promotionnelles

Désormais disponible au prix de 23,99 €, pour célébrer son lancement, une réduction de 30% est offerte du 10 au 24 avril. Le jeu s’associe également avec Lightyear Frontier pour proposer une offre combinée intitulée « Outer Space Homestead Bundle« , offrant une réduction supplémentaire de 10%.

Ne manquez pas l’occasion de plonger dans cette expérience interstellaire unique proposée par The Planet Crafter. En outre, nous suivrons de près l’évolution de ce jeu passionnant et vous tiendrons au courant des prochaines mises à jour. Êtes-vous prêts pour l’aventure ? Alors, n’hésitez pas à partager vos impressions sur The Planet Crafter !