Nouveautés de Xbox Game Pass : aventure et divertissement illimité !

La Xbox fait de nouveau parler d’elle, en annonçant de nouveaux arrivages dans sa gamme Xbox Game Pass, notamment des titres aussi excitants que Harold Halibut, Manor Lords et EA Sports NHL 24. Un régal pour les adeptes de la console qui vont profiter de ces nouveaux titres dans les jours à venir.

Des nouveautés à la pelle pour le Xbox Game Pass

La sélection de jeux du Xbox Game Pass pour la fin du mois d’avril est particulièrement riche puisqu’elle comprend de nombreux titres très attendus. L’un des points forts est certainement l’arrivée de Harold Halibut, il offre aux membres du Game Pass la possibilité de plonger dans l’océan d’une planète lointaine, le tout disponible dès aujourd’hui.

Mais ce n’est pas tout, les adeptes du Game Pass auront également la possibilité d’aider un bernard-l’ermite en quête de sa coquille dans Another Crab’s Treasure et même de prendre des vacances avec la Mort dans Have a Nice Death. De quoi satisfaire tous les goûts et tous les âges. Voici la liste complète des nouveaux jeux :

Harold Halibut (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) – dès aujourd’hui

Orcs Must Die! 3 (Cloud, Console, et PC) – dès aujourd’hui

EA Sports NHL 24 (EA Play) (Console) – le 18 avril

Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes (Cloud, Console, et PC) – le 23 avril

Another Crab’s Treasure (Cloud, Console, et PC) – le 25 avril

Manor Lords (Game Preview) (PC) – le 26 avril

Have a Nice Death (Cloud, Console, et PC) – le 30 avril

Nouveaux jeux également dans le Core

En plus des nouveautés mentionnées précédemment, le Xbox Game Pass Core ne reste pas en reste avec l’arrivée de nouveaux jeux tels que Deep Rock Galactic, Superhot: Mind Control Delete et Wreckfest.

En résumé, pour les abonnés du Game Pass, le mois d’avril sera riche en découvertes de titres tous plus variés les uns que les autres. Alors que vous soyez mordu de jeux d’action, de RPG ou de simulation sportive, il y en aura pour tout le monde.

Alors faites chauffer vos manettes et préparez-vous pour des heures de divertissement. Quels jeux attendez-vous avec le plus d’impatience ? Partagez votre top 3 en commentaires.