Galaxy Watch : Facilement et écologiquement, les transports parisiens révolutionnés !

Les utilisateurs de Galaxy Watch 4, 5 ou 6 Series en Île-de-France peuvent désormais valider leurs titres de transport sur l’ensemble du réseau de transports régional. Île-de-France Mobilités et Samsung s’unissent pour simplifier la vie des Franciliens et promouvoir la dématérialisation.

Galaxy Watch : La facilité à portée de poignet

Dans une volonté de modernisation et de dématérialisation, Île-de-France Mobilités et Samsung franchissent un nouveau cap. Ainsi, les utilisateurs de Galaxy Watch pourront effectuer des achats, des rechargements et des validations quasi instantanées de leurs titres de transport.

Une avancée majeure pour les utilisateurs : Désormais, évitez les files d’attente et gagnez du temps grâce à une expérience améliorée.

Il s’agit également d’une démarche plus responsable, ayant un impact environnemental moins élevé que les titres magnétiques traditionnels. Les solutions billettiques dématérialisées d’Île-de-France Mobilités deviennent majoritaires en usage, un constat qui révèle le succès de cette transition numérique.

Galaxy watch

Les retours des utilisateurs

En novembre 2023, les testeurs ont apprécié la rapidité, la simplicité et la fluidité du service expérimental. François Hernandez, Vice-Président Mobile Division Samsung France, exprime sa fierté de poursuivre cette collaboration pour offrir une expérience de mobilité « fluide et facilitée ».

Un succès déjà prouvé pour Galaxy Watch

La dématérialisation des titres de transport Samsung en Île-de-France dépasse le million d’utilisateurs, une adoption massive. Ce nouveau déploiement permettra d’aller plus loin en permettant d’acheter son titre depuis son smartphone et de valider d’un coup de poignet avec sa montre connectée

Valérie Pécresse, présidente d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France, a déclaré : « La généralisation de ce service va dans le sens de notre politique de dématérialisation entamée depuis 2016. Nous allons continuer à investir et accroître nos efforts dans cette direction ».

En conclusion, cette initiative est une brillante illustration de la façon dont la technologie peut améliorer notre quotidien. Que pensez-vous de cette initiative? Partagez vos réflexions avec nous et faites partie de la discussion !