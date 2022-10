Pass Navigo : tous les smartphones Android peuvent remplacer votre titre de transport à Paris

Bonne nouvelle pour les Franciliens, plus de smartphones Android peuvent désormais remplacer votre Pass Navigo et autres titres de transport du réseau Île-de-France Mobilités. Cette nouveauté permet ainsi de simplement passer son téléphone sur les bornes dans le métro ou le bus afin de voyager. À noter, il faut obligatoirement avoir un smartphone Android tournant sous Android 8 au minium et disposant de la technologie NFC.

En début d’année, Île-de-France Mobilités annonçait de l’avancement pour l’utilisation des iPhone et Apple Watch comme titre de transport à Paris, dont le célèbre Pass Navigo. Nous apprenions ainsi que la technologie NFC rendrait ça possible d’ici 2024. Nous apprenions aussi au passage que d’autres smartphones Android prendraient en charge cette fonctionnalité courant 2022.

Pour rappel, seuls les smartphones Samsung ainsi que les clients Orange ou Sosh pouvaient utiliser leur téléphone pour valider leur titre de transport. Après une phase de test ayant eu lieu durant l’été 2022, une mise à jour vient d’être déployée pour l’application Île-de-France Mobilités (la version 8.0-2795.39), offrant à tous les smartphones Android cette fonctionnalité.

Dans les notes de version, Île-de-France Mobilités est très claire : « Le service est accessible à de nouveaux modèles Android. Dès maintenant, achetez et validez vos titres de transport directement avec votre smartphone (sauf forfaits annuels) ! ».

Dans les détails, cette nouveauté est uniquement disponible pour les smartphones disposant de la technologie NFC et tournant sous Android 8. À noter, l’application vérifie automatiquement si votre appareil est compatible. Pour fonctionner, il est aussi nécessaire d’avoir l’extension Mes Tickets Navigo, stockant directement vos titres de transport du réseau Île-de-France Mobilités.

Les tickets pouvant être achetés et validés en Île-de-France via l’application sur smartphone Android sont les suivants :

Fête de la musique ;

Ticket t+ à l’unité ou en carnet de 10 ;

Forfait Navigo jour ;

Forfait Navigo mois ;

Forfait Navigo semaine ;

Forfait Navigo Jeunes Week-end ;

Billets OrlyBus et RoissyBus ;

Forfait Antipollution.

Ainsi, le service de post-paiement Navigo Liberté + et les titres Origine Destination sont exclus.