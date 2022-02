iPhone et Apple Watch pourront bientôt être utilisés comme titres de transport à Paris (pass Navigo, métro, bus, RER…)

Cela fait maintenant quelques années que l’on nous fait miroiter l’arrivée du pass Navigo et autres titres de transports parisiens sur l’iPhone(métro, bus, RER…). Bonne nouvelle, l’arrivée de cette fonctionnalité vient d’être confirmée par Le Parisien. Le journal vient en effet d’annoncer dans un article que les iPhone et Apple Watch pourront bel et bien servir de titre de transport sur le réseau Île-de-France Mobilités (IDFM). Cependant, cela devrait encore prendre du temps, le directeur général de l’IDFM planche en effet sur un lancement d’ici 2024.

Le pass Navigo et autres titres de transports parisiens arrivent sur iPhone et Apple Watch !

Île-de-France Mobilités (IDFM), l’autorité régionale en charge des transports, vient finalement de parvenir à un accord avec Apple concernant l’utilisation des iPhone et Apple Watch comme titre de transport à Paris. Dans un article publié par Le Parisien, le directeur général d’Île-de-France Mobilités Laurent Probst a déclaré à ce sujet : « Nous ne pouvons pas encore donner de date précise, car cela dépend de l’avancée des développements menés par Apple à Cupertino. Mais cette fois, c’est sûr, cela va se faire« .

La dernière étape pour confirmer l’arrivée de ce service était le vote de la dématérialisation des titres de transport lors du conseil d’administration d’IDFM ce jeudi 17 février. Bonne nouvelle, le compte Twitter officiel de IDF Mobilités vient de déclarer plus tard dans la journée : « Île-de-France Mobilités valide le développement du service de validation des titres de transport et forfaits via les smartphones Apple pour un lancement commercial d’ici 2024.«

[#ConseilIDFM] Île-de-France Mobilités valide le développement du service de validation des titres de transport et forfaits via les smartphones Apple pour un lancement commercial d’ici 2024. pic.twitter.com/rfYCusopdT — IDF Mobilités (@IDFmobilites) February 17, 2022

Vous l’aurez donc compris, il faudra encore patienter deux ans avant de pouvoir stocker des titres de transports parisiens et son pass Navigo sur iPhone et Apple Watch. Concernant les smartphones Android, seuls les appareils Samsung disposant d’une carte SIM Orange ou Sosh peuvent utiliser la technologie NFC pour remplacer un titre de transport de l’IDFM. Bonne nouvelle, les autres smartphones Android devraient aussi en profiter en 2022 suite à l’arrivée d’une technologie complémentaire nommée HCE (Host Card Emulation).

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Le pass Navigo pourra être rechargé grâce à un iPhone dès le 20 janvier !