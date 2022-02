Snapchat permet de changer son nom d’utilisateur

Après 10 années de bons et loyaux services, Snapchat vient d’ajouter une fonctionnalité très attendue par un grand nombre d’internautes utilisant le réseau social : la possibilité de changer son nom de compte utilisateur. Il faut dire que l’option doit être vivement demandée par les personnes ayant rejoint la plateforme à un jeune âge et souhaitant mettre un peu plus de sérieux ou de personnalité dans leur nom d’utilisateur.

Changer de nom est maintenant possible sur Snapchat

Snapchat continue d’évoluer d’année en année. Aux dernières nouvelles, le réseau social est venu offrir une application de montage dédiée afin de permettre à ses utilisateurs d’effectuer des montages vidéos pour leurs stories : Story Studio. En date du 17 février 2022, la plateforme a annoncé une fonctionnalité qui va faire plaisir à plus d’un utilisateur : la possibilité de changer de nom.

Dix ans après le lancement du réseau social, Snapchat explique ainsi dans un communiqué de presse : « En tant qu’application construite autour de l’éphémère, Snapchat sait que les gens grandissent, changent et évoluent – tout comme Snapchat a aussi évolué au cours des dix dernières années – et Snap ne pourrait être plus enthousiaste à l’idée de proposer cette fonctionnalité très demandée par les Snapchatters« .

Cette possibilité de changer de nom sur Snapchat sera disponible à partir du 23 février 2022 sur les applications Android et iOS. Petit avertissement, il n’est possible de faire cette modification qu’une seule fois par an. Le réseau social précise d’ailleurs que ce renommage n’aura aucun impact sur votre liste d’amis, score Snap, code Snap et Memories.

Pour changer de nom d’utilisateur, voici les étapes à suivre sur votre smartphone Android et iOS :