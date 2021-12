Snap lance Story Studio : une application pour créer des stories sur iPhone

Snap, la société derrière le célèbre réseau social Snapchat, vient de lancer une toute nouvelle application autonome : Story Studio. Comme son nom peut le laisser sous-entendre, cette plateforme permet de créer des stories à publier sur n’importe quel réseau social. Pour le moment, l’application n’est disponible qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni ainsi qu’au Canada.

Story Studio de Snap vient faciliter la création de stories

En mai, Snap est venu annoncer un outil de montage vidéo « construit aux côtés des créateurs » : Story Studio. Finalement, cette application permettant de faciliter la création de stories vient d’être rendue disponible sur iOS, soit uniquement les iPhone, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. La société explique notamment que cet outil a pour objectif d’offrir « un moyen rapide et amusant pour les créateurs de réaliser des vidéos verticales évoluées et attrayantes à partager sur Snapchat« .

Dans les détails, Snap souligne que son outil d’édition vidéo Story Studio permet de faire les choses suivantes : « Utilisez les outils de découpage, de fractionnement et de synchronisation pour obtenir des montages parfaits. Ajoutez des calques et des légendes pour raconter votre histoire, puis des sons à partir de Snapchat. Essayez les derniers objectifs dont tout le monde parle et ajoutez des transitions fluides d’une vidéo à l’autre« .

Story Studio vise ainsi à permettre aux créateurs de confectionner des vidéos pour Spotlight, le concurrent de Snapchat à TikTok. Cependant, il est à noter que les vidéos créées via Story Studio peuvent aussi être publiées sur d’autres réseaux sociaux. Les créations des utilisateurs sont en effet directement téléchargeable depuis l’application et partageable sur d’autres plateformes étant donné qu’aucun filigrane n’est appliqué (contrairement à TikTok par exemple).

Au passage, Snap avait dévoilé en novembre dernier que Spotlight avait permis de verser 250 millions de dollars à 12 000 créateurs de contenu. La société a notamment souligné qu’elle payait des millions chaque mois pour rémunérer les utilisateurs publiant les vidéos Spotlight les plus performantes. Elle précise d’ailleurs qu’elle continuera à offrir une « gamme d’opportunités » afin de récompenser les créateurs les plus populaires.

