Cambridge Audio Melomania Touch : les écouteurs au bon rapport qualité prix – Idées Cadeaux Noël

Noël arrive et il est parfois difficile de trouver le bon cadeau parmi tous les produits tech existants. Durant le mois de décembre, Le Café Du Geek vous présente chaque jour des produits de qualité pour vous donner des idées cadeaux pour tous les gouts. Tous ces cadeaux présentés sous la bannière « Idées Cadeaux Noël » seront à gagner, alors restez à l’affut !

Aujourd’hui, nous vous présentons des écouteurs intra-auriculaires du constructeur Cambridge Audio. Sortis en janvier 2021, ils bénéficient d’un excellent rapport qualité prix.

Des true wireless au rapport qualité prix intéressant

Les Melomania Touch signés Cambridge Audio sont des écouteurs intra‑auriculaires sans‑fil équipés de haut‑parleurs 7 mm revêtus de graphène, compatibles Bluetooth APT‑X et AAC. Cambridge Audio insiste sur le fait que leurs derniers‑nés respectent la philosophie de la marque, soit « un son pur, où rien n’est ajouté et rien n’est laissé de côté ».

Les Melomania Touch disposent d’une interface tactile permettant de mettre la musique en pause ou de répondre à des appels, mais également de modifier le volume. Une fonction encore rare sur la plupart des écouteurs true wireless.

Cambridge Audio Melomania Touch : des écouteurs haute fidélité

L’application mobile Melomania offre plusieurs options et réglages, notamment les modes optimisés Transparence, Faible Puissance et Haute Performance. Le dernieer mode offre aux écouteurs de fonctionner en liaison aptX pour un débit plus élevé et une latence théorique plus faible. Cependant, aucune fonction de réduction de bruit active n’est proposée.

Concernant l’autonomie, les écouteurs pourront fonctionner pendant 9 heures, avec 41 heures supplémentaires grâce au boîtier de recharge. Celui-ci se recharge à l’aide d’un câble USB-C fourni, mais sans charge sans fil.

Lancés au prix de 140 €, ils bénéficient de grosses réductions qui leur permet de passer sous la barre des 100 €.

En partenariat avec Cambridge Audio Melomania Touch Neuf 89.95 € Voir l'offre

Produit disponible sur Cambridge Audio Écouteurs sans Fil Melomania Touch - Batterie avec 50 h d'Autonomie, Écouteurs Bluetooth 5.0 avec Micro Intégré, Étanches, Son Limpide, Pilotes en Graphène de 7 mm (Noir)

Voir l'offre 89,95 €

Encore un peud e temps ? Découvrez notre article sur les Melomania Touch, le retour en force de Cambridge Audio !