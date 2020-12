Melomania Touch, le retour en force de Cambridge Audio

Publicité

Cambridge Audio revient avec de nouveaux écouteurs, les Melomania Touch. La première génération (Melomania 1) avait été remarquée pour son excellent rapport qualité/prix.

Cette première version avait certes quelques défauts, mais ces écouteurs True Wireless ont inondé le marché. Fort de ce succès, le fabricant anglais revoit la copie en perfectionnant sa recette. Donc, la deuxième génération arrive et il s’agit des Melomania Touch.

Une meilleure ergonomie avec les Melomania Touch

La version 1 avait quelques soucis d’ergonomie. Le constructeur en a tenu compte. La version 2 arrive avec une forme plus proche des écouteurs classiques. D’ailleurs, pour coller un maximum au plus grand nombre, 300 oreilles ont été sollicitées pour répondre un maximum, à une forme universelle.

Les Melomania Touch se calent en quart de tour et des ailettes stabilisatrices arrivent en renfort. Du coup, un usage sportif serait possible. Attention, il est à noter que pour le moment, le constructeur n’annonce pas de certification IP.

Caractéristiques techniques au goût du jour

Côté Bluetooth 5.0, Qualcomm y est présent avec la récente puce QCC3020. Donc, un modèle haut de gamme qui prend en charge plusieurs codecs. En effet, SBC, AAC et Aptx sont pris en charge et assurent une autonomie de 9h en simple charge et jusqu’à 50h avec le boitier.

Cette puce possède un mode « Transparency ». Ça permet d’avoir un retour sonore grâce aux microphones intégrés et une réduction de bruit en appel.

Le boitier se recharge en USB-C (câble fourni),mais pas de recharge sans fil.

L’application dédiée gère les Melomania Touch

Cette appli permettra d’accéder à un égaliseur plutôt avancé. Mais aussi, aux réglages du son et le mode Transparency.

Le design

Modernes et dans les standards actuels, les Melomania Touch ne laisseront pas indifférents. Ils sont proposés en deux couleurs, noir et blanc. On aurait préféré, un peu plus de folie. Cependant, ils passeront partout.

Cette nouvelle génération de Melomania Touch sera disponible en janvier 2021 au prix de 140 euros.

