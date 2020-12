Google Maps améliore son onglet “Découvrir” et c’est validé !

Publicité

Publiée le 1er décembre 2020, Google annonce dans une note de blog les nouveautés bientôt disponibles concernant le flux intégré à l’onglet “Découvrir”. En effet, l’onglet “Découvrir” aura la possibilité d’afficher des informations locales et personnalisées. Par exemple, l’onglet pourra vous annoncer l’ouverture de nouveaux magasins ou restaurants. Et même des changements dans les prestations proposées par des commerçants et restaurateurs. Bien sûr, ces changements seront axés en fonction de si vous suivez ou non ces derniers sur Google Maps. L’optimisation de cet onglet a pour but d’apporter une meilleure communication pour les commerçants et restaurateurs envers leur clientèle. Ainsi les clients sauront si des changements se sont produits auprès de leur prestation choisie…

Google Maps

Pour peaufiner l’explication, si vous suivez votre biscuiterie du coin, et bien Google Maps sera en mesure de vous informer la sortie d’un nouveau biscuit de celle-ci. N’est-ce pas formidable ? De même l’onglet “Découvrir” pourra vous suggérer divers lieux où trouver vos boissons ou plats préférés. Bien évidemment, il faudra le préciser au préalable sur l’application.

Une phase de test encourageante pour l’application Google Maps

Dans son communiqué, Google explique que « Lors des premiers tests du flux communautaire, nous avons constaté que les messages des commerçants sont deux fois plus nombreux qu’avant l’existence de ce flux ». S’ajoute à cela « Ainsi, davantage de personnes peuvent désormais voir si une entreprise locale propose un nouveau service, si elle a une spécialité à durée limitée ou si elle a ouvert des places à l’extérieur ». Grâce à Google Maps, Google apporte donc un soutien aux commerces et petites entreprises de quartier, touchées par la pandémie. D’autres idées ont pu y voir le jour également, comme pour le covoiturage avec BlaBlaLines.

Covid-19

Ces nouveautés sont encore en cours de déploiement sur les versions iOS et Android de Google Maps. Alors si vous ne les possédez pas encore, ne vous en faites pas cela devrait bientôt arriver, il faut juste attendre encore un petit peu.

