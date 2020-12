Klinc, la solution pour assurer son téléphone en 1 clic !

Publicité

Nul besoin d’être un professionnel des technologies de l’information pour comprendre que nos téléphones et par extension, tous nos objets connectés, sont devenus de réels prolongements de nous-même. En 2012 déjà, l’anthropologue américaine Amber Case évoquait cette notion « d’extension de l’humain« en parlant des téléphones portables. Aujourd’hui, plus que de simples moyens de communication, ils sont également devenus nos moyens de paiement, nos GPS, nos baromètres, nos appareils photo, … En bref, nos téléphones sont désormais indispensables dans nos vies de tous les jours. Nos smartphones sont devenus tellement importants, qu’aujourd’hui, de plus en plus de personnes assurent leur téléphone. Cependant, la plupart des assurances ne sont pas optimales et ne proposent que des contrats archaïques qui ne répondent pas aux besoins actuels. Pour faire face à ce problème, Klinc, un produit du groupe Zurich, propose une assurance 2.0, dans l’air du temps, rapide et facile à mettre en place.

Pour la rédaction de cet article, Le Café du Geek a pu échanger avec Nerea Prieto Herrero, Digital Marketing manager chez Klinc.

Klinc : le dernier-né du groupe Zurich

Zurich et son souhait de révolutionner l’assurance

Pour faire court, Klinc veut apporter une révolution dans le monde de l’assurance. Fort d’un système innovant, ce nouvel acteur bénéficie des avantages d’une start-up combinés au soutien et à la solidité d’un grand groupe. En effet, Klinc est un produit du groupe Zurich, l’une des références mondiales dans le domaine de l’assurance. L’assureur Suisse est présent dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. En France, Zurich est présent depuis 1878, six ans après sa création en 1872.

Dans le but de digitaliser son offre et répondre à des besoins en pleine mutation, le groupe Zurich, décide de lancer une offre en lien avec les tendances et exigences actuelles de consommation et les attentes des nouvelles générations. C’est ainsi qu’est né Klinc, une solution innovante, 100% digitale et à la demande

La naissance de Klinc, symbole du renouveau d’un modèle vieillissant

Comme l’expliquait Nerea Prieto Herrero au cours de l’interview, Klinc a la chance d’être soutenu par le groupe Zurich. N’étant pas sous la pression permanente de la réussite de son modèle, l’équipe en charge du produit s’est accordée du temps pour perfectionner son offre afin qu’elle soit en parfaite adéquation avec les attentes d’un public en pleine mutation numérique.

Les premiers essais de la solution 2.0 « Made in Klinc » se sont déroulés en Espagne, en juillet 2018. Après un succès la première année, l’expérience se voit renouvelée une année de plus. Là encore, cette révolution de l’assurance séduit le marché, au point que le groupe Zurich décide de l’internationaliser. Le produit est alors lancé en France en juillet 2020 et poursuit depuis son chemin vers la réussite de son modèle innovant.

Une assurance digitale en lien avec attentes d’un nouveau public : la solution Klinc

Des réponses aux usages d’aujourd’hui

Klinc est un concept d’assurance novateur qui protège les objets connectés et appareils électroniques. Ainsi, dans le catalogue produit, on retrouvera des assurances pour smartphones, montres connectées, ordinateurs portables, tablettes, consoles de jeux, appareils photo, casques ou encore vélos.

Cependant, comme l’expliquait Nerea Prieto Herrero, Klinc est un produit « scalable », capable de s’adapter aux besoins des consommateurs. Ainsi, la force de Klinc réside dans sa capacité à assurer des produits en fonction de la demande des clients. Par exemple, depuis peu, Klinc propose une assurance pour les vélos et pense étendre son catalogue à d’autres solutions de mobilité urbaine.

Une assurance instantanée des produits

Klinc, dans son désir de révolutionner l’assurance, a souhaité optimiser son modèle. Ainsi, en proposant une solution 100% digitale, le produit offre une expérience client simple et intuitive. Par exemple, pour assurer un téléphone, il suffit de remplir quelques informations de base (date d’achat, numéro de série, …) et de joindre une photographie du smartphone en l’état. Une fois ceci fait, le contrat est souscrit et le smartphone est instantanément protégé. Il n’y a donc pas de délais de carence et tout est immédiat. De plus, avec des prix très avantageux par rapport à la concurrence, Klinc se place aujourd’hui comme la seule assurance qui écoute et répond aux besoins des nouvelles générations.

Grâce à son site internet et à son application, Klinc facilite le processus de souscription du client. Un exemple simple : Si vous n’utilisez plus votre ancien appareil parce que vous en avez un nouveau, vous pouvez continuer à utiliser votre assurance actuelle à condition de spécifier ce changement sur l’application. Klinc actualisera automatiquement le prix en fonction du modèle ! Autrement dit, chez Klinc, on peut parfaitement souscrire une assurance pour un téléphone Apple, puis changer pour assurer un téléphone Samsung. Cela se fait sans avoir besoin de revoir le contrat !

Une assurance internationale et un suivi complet

Lorsque l’on souscrit un contrat chez Klinc, la couverture est internationale. Ainsi, même lors d’un voyage à l’étranger, le client est assuré. Un point en plus en faveur de Klinc, qui évite de potentielles déconvenues avec son assurance lorsqu’un problème arrive au cours d’un voyage dans un autre pays.

De plus, Klinc offre également un processus de suivi 100% en ligne en cas de sinistre. Par exemple, lorsqu’un téléphone subit un dommage accidentel ou liquide, l’application Klinc propose le lieu de réparation agréé le plus proche. Dès lors, deux cas de figure sont possibles : lorsque les produits sont réparables, l’application offre un suivi complet de la réparation. Sinon, si l’appareil est trop endommagé pour être remis en état de marche, Klinc s’engage à le remplacer par le même téléphone ou un autre d’une valeur équivalente. Autrement dit, le client se voit indemnisé de la valeur totale.

La solution pour l’assurance de demain, dès aujourd’hui !

Avec son concept novateur unique, 100% digital et à la demande Klinc offre donc une solution en lien avec les tendances et exigences actuelles de consommation et les attentes des nouvelles générations. 100% digitale, ce nouvel assureur offre une solution en rupture complète avec les assurances d’aujourd’hui.

Enfin, dans un monde où les assurances deviennent incompatibles avec nos modes de vie, Klinc apporte le vent de fraîcheur tant attendu. Avec une application fluide et très facile à utiliser, Klinc dispose de toutes les ressources nécessaires qui conduiront à la réussite de son nouveau modèle !