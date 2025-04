BeamO : Révolutionner la santé à domicile avec précision

Withings présente BeamO, le thermomètre du futur

La société Withings, pionnière dans le domaine de la santé connectée, vient de lancer un nouveau produit révolutionnaire : le BeamO. Cet outil de bilan de santé 4-en-1 ambitionne de transformer notre manière de surveiller la santé familiale. Elle bouleverse l’univers de la téléconsultation. Avec un ensemble de capteurs très complets, le BeamO ne se contente plus de prendre la température. Il s’impose comme le thermomètre du futur. Il intègre aussi des fonctions avancées pour la surveillance du cœur et des poumons.

Des fonctionnalités innovantes pour une santé connectée

Le BeamO va bien au-delà des capacités d’un thermomètre classique. En effet, il propose une combinaison de capteurs comprenant un électrocardiogramme, un stéthoscope, un oxymètre et bien sûr, un thermomètre. Grâce à ces dispositifs intégrés, il permet de mesurer à domicile, en moins d’une minute, des indicateurs vitaux habituellement suivis lors de consultations médicales. Ces données peuvent être partagées en temps réel lors d’une téléconsultation, offrant ainsi un diagnostic d’une précision inédite.

En collaboration avec des hôpitaux reconnus, Withings a développé BeamO en misant sur une précision clinique. Résultat : le produit est déjà protégé par six brevets. Cardio Check-Up, un service intégré, prodigue une analyse détaillée de la santé cardiovasculaire avec l’aide de cardiologues. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’un bilan à domicile, tout en maintenant une proximité avec le personnel médical.

A propos de Withings

Withings a inventé la première balance connectée en 2009, et reste à l’avant-garde de la santé connectée. Son écosystème d’objets connectés de santé validés cliniquement, utilisés par plus de douze millions de personnes dans le monde dans 40 pays. Il comprend des balances connectées, des montres connectées au design horloger, un capteur de sommeil, des tensiomètres et bientôt un analyseur d’urine.

Entièrement basées en France, à Issy-les-Moulineaux, les équipes de recherche technologique, IA et biomédicale travaillent aux côtés d’instituts de recherche renommés pour rendre possible la prise de mesures de précision médicale à domicile, dans la durée. Withings a été le premier à introduire dans les foyers les mesures de vitesse d’onde de pouls et d’activité électrodermale : autant de moyens toujours plus précis d’évaluer notre santé et de favoriser une vie plus longue. Le design de chaque appareil est étudié pour s’intégrer naturellement à la vie quotidienne, avec le minimum de gestes possibles. L’application Withings et le service Withings+ motivent au quotidien en suivant les données dans la durée et en fournissant des conseils personnalisés pour encourager des changements durables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur withings.com et contactez-nous sur Facebook, Instagram ou X.

Une révolution dans la télésanté

BeamO s’impose comme une avancée majeure dans le domaine de la téléconsultation. Eric Carreel, Fondateur et Président de Withings, souligne son potentiel pour transformer les interactions entre médecins et patients. En effet, le partage de données fiables et en temps réel réinvente la dynamique de la consultation, rendant l’expérience médicale plus proche des consultations en personne.

Avec ce nouveau dispositif, les patients peuvent enfin bénéficier d’un suivi complet et précis de leur santé, n’importe où et à tout moment. Son intégration facile dans notre quotidien et sa capacité à fournir une vue d’ensemble de notre état de santé en font un outil indispensable pour chaque foyer.

Avec la mise sur le marché du BeamO, Withings continue de tracer la voie de l’innovation en santé connectée. L’outil, déjà récompensé par le CES Innovation Award 2024.

Disponibilité

BeamO est disponible dès maintenant sur le site officiel de Withings au prix de 249,95€.