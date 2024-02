Test – Withings ScanWatch Nova : Le suivi santé au poignet

La Withings ScanWatch Nova est une montre hybride haut de gamme qui allie la précision de ses mesures de santé à un design classique de montre de plongée. Elle dispose de différents capteurs qui permettent de suivre au mieux son rythme cardiaque, sa température corporelle ou bien son taux d’oxygène. La montre dispose également d’un suivi du sommeil et d’un suivi d’activité. Avec une autonomie exceptionnelle de 30 jours, la ScanWatch Nova est une montre pour plonger au cœur de votre santé. Avec un prix affiché à 599,95€, remplit-elle ses objectifs ?

Design et ergonomie de la ScanWatch Nova

Le design de la ScanWatch Nova est inspiré des montres de plongée, ce qui lui donne un look luxueux et élégant. Elle est livrée dans un coffret qui comporte différents accessoires. On trouve dans ce coffret un deuxième bracelet en fluoroélastomère, très confortable ainsi que divers outils. En effet le changement de bracelet est très simple grâce à des picots rétractables mais les outils complémentaires permettent d’ajuster le bracelet métal. On peut donc ainsi enlever ou rajouter des maillons grâce au support, au chasse goupille et au petit maillet. Également, on trouve dans le coffret un support de charge ainsi qu’un câble USB. C’est à souligner car plutôt rare en termes d’accessoires livrés avec une montre.

Le boîtier 42 mm de la montre est en acier inoxydable, avec une lunette rotative en céramique et acier inoxydable. Le verre est un verre saphir anti-reflets et la couronne est en acier inoxydable. Pour la partie affichage, on peut compter sur un écran OLED Grayscale haute résolution, 14504 px, 282 PPI, 0.63″. A noter que l’étanchéité est certifiée pour 10 ATM. Également, les index et les aiguilles sont recouverts de Super-LumiNova pour que cela soit visible dans l’obscurité. Au niveau qualité des matériaux et de la fabrication, tout est très bon.

Les deux bracelets sont confortables à porter et s’adaptent facilement à toutes les tailles de poignet. Chacun peut ainsi choisir le type qui lui convient le mieux ainsi que le style.

Fonctionnalités

La ScanWatch Nova dispose de différents capteurs. On y trouve le module TempTech24/7, un accéléromètre à plage dynamique élevée, 16 canaux de PPG à longueurs d’ondes multiples et un altimètre. Avec tous ces capteurs, on peut ainsi faire des enregistrements d’ECG à la demande et de la détection de la fibrillation auriculaire. Également, le suivi de la température de jour comme de nuit est de mise. Cela permet de suivre les fluctuations de températures qui peuvent être un indicateur d’un début de maladie ou d’autres problèmes de santé.

Le niveau de saturation en oxygène dans le sang est également une mesure qu’effectue la ScanWatch Nova. Cette saturation représente le pourcentage d’hémoglobine oxygénée par rapport à la quantité totale d’hémoglobine dans le sang. Cette mesure est le 5eme signe vital, avec le pouls, la fréquence respiratoire, la tension artérielle et la température corporelle. Comment se mesure t-elle ? La SpO2 se mesure par oxymétrie de pouls, une méthode non invasive et indirecte, car elle ne nécessite aucune effraction de la peau. Elle fonctionne par l’émission puis par l’absorption d’une onde lumineuse passant au travers des vaisseaux sanguins, ou capillaires, au niveau du poignet. Du sang pauvre en oxygène absorbe mieux la lumière infrarouge que le sang riche en oxygène.

Le suivi d’activité fait également partie des fonctions que propose la ScanWatch Nova. Grâce à l’écran, un coup d’œil sur la ScanWatch Nova suffit pour savoir où vous en êtes de votre objectif de pas quotidien. Un accéléromètre à 3 axes permet d’obtenir le décompte le plus précis possible. La détection des activités est automatique. En complément, on peut lancer le mode Entraînement directement depuis la montre en choisissant parmi plus de 40 sports. Ce mode indique la durée de votre entraînement et enregistre votre fréquence cardiaque et vos mouvements en continu.

La connexion GPS permet de cartographier les séances d’entraînement et d’enregistrez la distance, l’élévation et la vitesse. Dernier point, on peut suivre sa qualité de sommeil, et retrouver son score au réveil, à travers l’application dédiée.

Performances et autonomie

C’est donc une montre bourrée de capteurs et de suivi de mesures que nous offre Withings. La montre se connecte au smartphone en Bluetooth et est bien sur compatible avec l’application Withings mais aussi Apple santé et Google Fit. Également, la ScanWatch Nova permet de recevoir ses notifications de smartphone avec la possibilité de paramétrer les notifications de chaque application. La ScanWatch Nova est une montre connectée hybride de qualité supérieure qui offre une expérience utilisateur exceptionnelle. Sur le plan de l’autonomie, la ScanWatch Nova offre une autonomie de 30 jours et une charge en 2 heures. C’est donc parfait pour ne pas avoir à se préoccuper de son rechargement.

Application Withings

L’application Withings est un point fort de l’écosystème. En effet, grâce à celle-ci toutes les informations et mesures sont regroupées. Il est donc plus aisé de faire son suivi et de lire les mesures. Avant d’accéder aux informations sur l’application, l’installation de la ScanWatch Nova est nécessaire. Elle est reconnue automatiquement et tout est intuitif.

L’historique des mesures permet de se situer sur une période donnée et de voir l’évolution. L’application est claire et intuitive. A noter la possibilité de gérer plusieurs profils ce qui est grandement pratique lorsque l’on utilise un équipement à partager comme une balance ou un tensiomètre par exemple.

Conclusion

La ScanWatch Nova de Withings est une montre connectée de qualité supérieure qui offre une expérience utilisateur exceptionnelle. Elle est équipée de capteurs qui fonctionnent en permanence comme la fréquence cardiaque, le SpO2, l’ECG, utiles au suivi de la santé et du sport. Elle permet également de suivre les activités sportives et le suivi du sommeil. De plus on peut recevoir les notifications de son smartphone, le tout avec une autonomie record. Si vous cherchez une montre connectée de qualité, la ScanWatch Nova de Withings est un excellent choix.