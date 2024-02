Les performances systèmes : Quels logiciels témoignent des avancées actuelles dans la gestion informatique ?

En matière de gestion de la sécurité informatique, le nombre d’outils sophistiqués à disposition des entreprises n’a fait que croître ces dernières années. S’ils rendent service et font notamment gagner beaucoup de temps aux entreprises qui y recourent, beaucoup de professionnels ne sont pas au fait de leur potentiel, pire pour certains ignorent même leur existence. Dans les lignes suivantes, nous vous introduisons ou vous rappelons les types de logiciels recommandés à des fins de gestion informatique.

Qu’est-ce que la gestion informatique ?

Pour rappel, la gestion informatique désigne les opérations de surveillance et d’administration des systèmes de technologie et d’information d’une entreprise (ou d’une autre forme d’organisation). Celle-ci consiste à coordonner toutes les plateformes, environnements, ressources systèmes et équipes en vue d’optimiser l’activité de l’organisation.

Les intérêts des logiciels facilitant la gestion informatique

Les RMM et les outils collaboratifs

Les outils qui facilitent la gestion informatique ont fleuri ces dernières années et ils présentent des fonctions multiples qu’un seul article ne suffirait évidemment pas à résumer.

On distingue tout d’abord ceux dédiés à la supervision des systèmes informatiques à distance.

A cet égard, il est notamment possible d’adopter un RMM software. Une telle solution fournit un accès à distance sécurisé, une gestion automatique des correctifs automatisée et assure une évolutivité illimitée de l’infrastructure. Les logiciels de cette nature convainquent d’ailleurs des sociétés spécialisées dans l’externalisation des services informatiques, à l’instar pour les plus connus d’entre eux d’Hewlett Packard Enterprise et d’Accenture.

Il y a ensuite dans ce grand marché de la gestion informatique les outils collaboratifs, devenus indispensables pour les organisations dont les employés télétravaillent comme celles dont les effectifs sont répartis géographiquement.

Les logiciels de gestion des licences, de vérification des performances systèmes

Figure par ailleurs ceux voués à l’automatisation des processus robotisés (RPA). Ils permettent d’automatiser les tâches répétitives et ont été notamment conçus pour la gestion optimisée des applications dites conteneurisées dont des applications métiers. Ces outils trouvent les faveurs de grandes sociétés ayant des workflow complexes et les entreprises du domaine de la finance.

Puis nous songeons aux logiciels ITOM, contrôlant les performances des systèmes, des réseaux et des applications. Ce sont à titre d’exemple les spécialistes de l’hébergement et du cloud qui en tirent profit. Parmi les autres solutions logicielles existantes, on compte les applications ITAM qui favorisent la gestion des licences et aident à optimiser les coûts, ainsi que les outils d’IA, que les entreprises utilisent pour l’extraction d’insights et améliorer la prise de décision. S’agissant des ITAM, ils sont incontournables pour les sociétés disposant de parcs informatiques étendus.

L’avenir radieux de ce marché de la gestion informatique

Toutes les fonctionnalités qu’offrent ces diverses applications n’ont pas échappé aux entreprises pour qui une gestion informatique optimisée demeure fondamentale, et ce quelles que soient leur taille et la nature de leur activité. Ce qui tend d’une part à l’attester est l’augmentation des dépenses consenties en logiciels et services informatiques ces dernières années et la tendance n’est pas prête de s’inverser. Les prévisions de Gartner prévoient en effet une hausse des dépenses informatiques (particuliers et professionnels confondus) de 9,3% entre 2023 et 2024. On le doit notamment aux entreprises soucieuses des problématiques de sécurité et celles qui aspirent à améliorer leur productivité en concrétisant des tâches complexes toujours plus rapidement.

La majorité des professionnels pour qui la gestion informatique, y compris la performance système, est fondamentale ont conscience de ces enjeux, une étude récente du cabinet Deloitte révélant que près de 7 directeurs des systèmes d’information sur 10 considèrent l’automatisation comme une préoccupation majeure.