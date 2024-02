Samsung : la mémoire VRAM la plus rapide au monde arrive bientôt

Samsung ne cesse d’innover et prévoit très prochainement de dévoiler un nouveau bijou en matière de mémoire VRAM. Il s’agit de la GDDR7, actuellement considérée comme étant la plus rapide au monde. Focus sur ses caractéristiques.

Samsung passe à la vitesse supérieure avec la GDDR7

Avec une vitesse impressionnante de 37 Gbps par broche, la mémoire VRAM GDDR7 sera la plus rapide au monde. Développée par Samsung, elle promet une amélioration significative des performances des GPU. En addition à cela, elle optimise l’efficacité énergétique ainsi que les coûts d’implémentation.

Prévue pour 2024 ou 2025, cette mémoire représente un grand tournant dans le domaine des technologies graphiques. Plus précisément, son impact sur les cartes graphiques GPU, AMD et NVIDIA promet des performances inégalées.

En effet, les futurs appareils qui en seront dotés auront un niveau de performance très élevée. La GDDR7 que Samsung développe serait particulièrement notable pour les cartes graphiques RTX 5000 de NVIDIA. En outre, la RTX 5090 pourrait offrir deux fois plus de puissance par rapport à la RTX 4090, son prédécesseur.

La GDDR7 pour une économie d’énergie considérable

La GDDR7 apparaîtra à la conférence de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers, à San Francisco, en février 2024. Les avantages de cet outil technologique sont nombreux. Il promet d’offrir une vitesse de transmission ultra-rapide sans pour autant augmenter la consommation en énergie.

Par rapport à la GDDR 6, la GDDR7 devrait être plus économe en termes d’énergies. De plus, elle serait moins coûteuse à acclimater. Elle apporte en effet 1,4 fois plus de performance et 20% d’efficacité énergétique.

Avec une capacité à émettre deux commandes indépendantes en parallèle et quatre modes de lectures différents, l’efficacité de la mémoire est optimisée. Aussi, la qualité graphique des jeux en haute résolution sera nettement améliorée.