Call of Duty débarque sur le service de cloud gaming de Nvidia !

Connaissez-vous NVIDIA GeForce Now ? Il s’agit du service de cloud gaming de Nvidia. Justement, si vous êtes fan des jeux Call of Duty, vous allez être aux anges : les jeux Call of Duty Modern Warfare 3, Modern Warfare 2 et Warzone vont être les premiers jeux Activision à être diffusés sur ce service de streaming !

Trois jeux Call of Duty seront disponibles sur NVIDIA GeForce Now

Vous êtes probablement au courant des nombreuses péripéties qui ont entouré l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft ? Eh bien, parmi les nombreux points sur lesquels Microsoft a dû céder, il y a le fait de permettre aux utilisateurs de services cloud tiers de diffuser des jeux appartenant à Xbox. Ainsi, dès aujourd’hui, vous avez la possibilité aux trois jeux précités via NVIDIA GeForce Now !

Ce sont les premiers jeux d’Activision à débarquer sur GeForce Now depuis que Microsoft et Activision ont conclu l’accord à 68.7 milliards de dollars en octobre.

Un ajout majeur qui fera plaisir à de nombreux joueurs

Pour information, Microsoft a rendu ses jeux propriétaires disponibles sur GeForce Now pour la première fois cette année. Le premier à y arriver est le jeu « Gears 5 ». Mais depuis, Microsoft a commencé à autoriser les utilisateurs de GeForce Now à diffuser les titres PC Game Pass et les achats du Microsoft Store.

Malgré tout, l’ajout des jeux Call of Duty reste notable. Les joueurs de Warzone pourront ainsi jouer sur leur téléphone ou leur tablette pendant la limite de 1 heure de jeu par session pour les utilisateurs gratuits. Tandis que les joueurs de Call of Duty MWII et Call of Duty MWIII peuvent aussi y jouer sur Mac, PC, iPhone, iPad et sur les smartphones et tablettes Android via GeForce Now. Mais ce n’est pas tout, Nvidia promet que des titres plus anciens de la franchise vont bientôt rejoindre le service.