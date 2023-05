Nvidia annonce les GeForce RTX 4060 et RTX 4060 Ti, deux nouvelles cartes graphiques abordables

Nvidia est de retour sur le marché des cartes graphiques avec les GeForce RTX 4060 et RTX 4060 Ti. L’objectif est très simple : conquérir les joueurs avec deux nouveaux produits abordables.

Acheter une carte graphique n’est pas à la portée de tous les porte-monnaie, encore moins les GeForce RTX 40XX. Pour rappel, la GeForce RTX 4070 annoncée récemment coûte la bagatelle de 699 euros, et c’est la moins chère de la gamme. Bonne nouvelle, Nvidia est revenu avec deux nouveaux produits plus accessibles.

Ce jeudi 18 mai 2023, Nvidia a en effet levé le voile sur les GeForce RTX 4060 et 4060 Ti en 8 Go et en 16 Go. Concernant les modèles Ti, la firme américaine souhaite proposer de performances idéales pour jouer en 1920 x 1080 pixels avec tous les paramètres au maximum. Nous retrouvons bien évidemment la technologie DLSS 3 et l’intégration de l’encodage AV1.

Au niveau de la configuration de la GeForce RTX 4060 Ti, Nvidia mentionne que sa carte graphique intègre 4352 cœurs CUDA, 136 cœurs Tensor de 4e génération et 34 cœurs RT de 3e génération. La fréquence de base du GPU est de 2310 MHz, contre 2535 en mode Boost. Nous avons ensuite droit à 8 Go ou 16 Go de VRAM GDDR6, 32 Mo de cache L2, un TGP de 160W et une consommation moyenne en jeu de 140 W.

La GeForce RTX 4060 Ti 8 Go 8 Go sera commercialisée le 24 mai 2023 au prix de 439 euros, contre 549 euros durant le mois de juillet pour la version avec 16 Go de VRAM.

Du côté de la GeForce RTX 4060, Nvidia dispose de 3584 cœurs Cuda, 8 Go de GDDR6 et un TGP de 110 W. Par rapport à la GeForce RTX 3060, nous apprenons que cette nouvelle génération profite d’un gain des capacités de calcul de 15 % sur les shaders, 40 % sur les RT Cores et 137 % sur les Tensor Cores. Cette carte graphique arrive en juillet 2023 au prix de 329 euros.