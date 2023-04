Nvidia annonce la GeForce RTX 4070, disponible dès maintenant à 659 euros

Nvidia continue de développer sa dernière gamme de cartes graphiques, en annonçant la GeForce RTX 4070 ce mercredi. L’entreprise américaine vient ainsi proposer un produit optimisé pour le jeu en 1440p jusqu’à 100 images par secondes avec Ray Tracing et DLSS 3. Tout cela est bien évidemment à un prix plus accessible que les autres GeForce RTX 40XX : 659 euros.

Après les GeForce RTX 4090 et 4080, et plus récemment la RTX 4070 Ti, Nvidia est de retour avec une carte graphique plus abordable.

En ce mercredi 12 avril 2023, nous avons en effet eu droit à l’annonce de la Nvidia GeForce RTX 4070. Avec ce nouveau produit, la firme américaine propose une solution complète pour profiter des derniers jeux en 1440p, jusqu’à 100 images par seconde.

Au niveau de la fiche technique, cette nouvelle génération dispose tout d’abord d’une carte graphique intégrant la puce Ada Lovelace AD104 gravée en 5nm. Elle dispose de 5888 Cuda Cores, 184 Tensor Cores et 46 RT Cores. Du côté des dimensions, elle est plus petite et légère que les autres modèles de la gamme, avec notamment une longueur de 24,3 cm et 1 030 grammes.

Au niveau des performances, nous apprenons que l’unité de calcul de la Nvidia GeForce RTX 4070 profite d’une puissance de 29 TFlops FP32 ; de 12 Go de mémoire vidéo GDDR6X ; et de 32 Mo de mémoire cache L2 (contre 5 Mo pour la GeForce RTX 3080). Nvidia met au passage en avant la prise en charge de l’encodage AV1, idéal pour les créateurs de contenu.

Pour finir, nous retrouvons la compatibilité avec le DLSS 3, propre à cette génération de cartes graphiques GeForce RTX 40XX. Le Ray Tracing est bien évidemment aussi de la partie.

La Nvidia GeForce RTX 4070 est disponible depuis ce jeudi 13 avril 2023 au prix de 659 euros.

