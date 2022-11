Nvidia : la carte graphique GeForce RTX 4070 Ti arrive en janvier 2023

Nvidia ne compte pas se ramollir après l’annonce des GeForce RTX 4080 et 4090. En effet, la firme américaine serait prête à officialiser la RTX 4070 Ti dès le mois de janvier 2023. Dans les détails, cette nouvelle carte graphique serait présentée à l’occasion de l’ouverture du prochain CES de Las Vegas. Avec ce nouveau produit, le constructeur proposerait des performances équivalentes à la GeForce RTX 3090 Ti dans un prix plus contenu.

Depuis le 12 octobre 2022, la GeForce RTX 4090 de Nvidia est disponible à l’achat. En plus de cette carte graphique premium, la RTX 4080 arrivera le 16 novembre. La gamme RTX 40 ne s’arrêterait cependant pas en si bon chemin.

En effet, la Nvidia GeForce RTX 4070 Ti serait commercialisée en janvier 2023 d’après WCCFTech. Plus précisément, l’annonce aurait lieu entre le 3 janvier à l’occasion de l’ouverture du CES, pour une commercialisation deux jours plus tard, soit le 5 janvier. Quelques détails de la fiche technique de cette nouvelle carte graphique ont aussi été partagés.

Le média suppose ainsi que la présence d’un GPU différent, l’AD104-400 allant jusqu’à 7680 cœurs et 60 SM. Nous apprenons ensuite que la GeForce RTX 4070 Ti de Nvidia embarquerait 48 Mo de cache L2 ; un bus 192-bit ; 12 Go de mémoire vive GDDR6X ; et une cadence de 2610 MHz en boost. Au niveau de l’enveloppe thermique, elle serait limitée à 285 W (contre 290 W pour la RTX 3070 Ti). Les performances proposées avoisineraient la RTX 3090 Ti.

Pour finir, de précédentes rumeurs parlaient d’un placement tarifaire de la RTX 4070 avoisinant les 900 dollars. Elle serait ainsi proche du montant des nouvelles Radeon annoncées récemment, et commercialisées dès la mi-décembre 2022.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Nvidia GeForce Now ajoute les contrôles tactiles pour smartphones et tablettes !